Dominika Pacigová

Dnes o 18:19 čítanie na minútu Reštaurácia otvorila skôr, aby si dievčatko s leukémiou mohlo vychutnať jej obľúbené jedlo

Užívali si spoločné chvíle, chodili na rodinné obedy, no v lete nastal zlom. Ich dcére diagnostikovali leukémiu.

Na snímke je 3-ročná Adelaide s rodinou. — Foto: Facebook - Vanlam Nguyen

BEAUMONT 23. februára - 3-ročnej Adelaide Stanley diagnostikovali leukémiu dva dni po oslave jej narodenín. Pred diagnózou chodila s rodičmi takmer každú nedeľu na obed do reštaurácie JWilson's, no v dnešných dňoch má oslabený imunitný systém a nemala by chodiť tam, kde sa združuje veľa ľudí. Majiteľ podniku sa však postaral o obrovské prekvapenie a dojal nielen 3-ročnú Adelaide a jej rodičov, ale aj ľudí z celého sveta, uvádza portál CNN.

Prežili krásny deň

Tak, ako každé dieťa, aj Adelaide si užívala detstvo spolu s jej rodičmi. Takmer každú nedeľu sa chodili naobedovať do reštaurácie JWilson's a užívali si spoločne strávené chvíle. Zlom však nastal v čase, keď jej diagnostikovali leukémiu. „Chodili sme len domov a do nemocnice,“ objasnila jej mama Vanlam Nguyen.

Na snímke je rodina. Foto: Facebook - Vanlam Nguyen

Adelaide má oslabený imunitný systém. Nemôže chodiť tam, kde sa zhromažďuje veľa ľudí. Prednedávnom sa však opýtala rodičov, či by mohli ísť do jej obľúbenej reštaurácie. Ich odpoveď ju nepotešila. „Keď sa budeš cítiť lepšie, pôjdeme,“ povedal 3-ročnému dievčatku otec, keď prechádzali okolo reštaurácie.

Jej mame bolo ľúto, že dcére nemôže splniť prianie. Medzi rečou to spomenula svojej kamarátke. Tá ani na sekundu nezaváhala. Spolu s reštauráciou JWilson's pripravili pre malú Adelaide nezabudnuteľný deň. Zamestnanci vyzdobili reštauráciu a otvorili ju o hodinu skôr. Privítali Adelaide spolu s rodinou a obslúžili ich. Veľkým prekvapením však bolo, keď im oznámili, že za jedlo nemusia platiť. „Bola som pripravená zaplatiť, no už som nemusela. Nedokážem ani vysvetliť, ako veľmi veľa to pre nás znamená,“ uzavrela Vanlam Nguyen.