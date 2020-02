Láska z Pokecu mu zachránila život: Manželkina rodina nebola z lásky cez internet nadšená, mysleli si, že je to čudné

Ľubomíra Somodiová

Čoraz viac ľudí sa dnes zoznamuje v online priestore. Jojo a Majka mali na seba šťastie na Pokeci. Hoci jej blízki boli k chlapcovi z internetovej zoznamky nedôverčiví, po ôsmich mesiacoch chodenia sa vzali a manželský pár tvoria viac ako 12 rokov.

Lásku našli na internetovej zoznamke. Dnes sú Jojo a Majka manželmi a majú dve krásne deti. — Foto: Facebook/Jojo Tengi

BRATISLAVA 22. februára - „Kto mi navarí?" Toto napísal na stenu internetovej zoznamky Pokec.sk pred 13 rokmi Jojo Tengeri. Nemohol tušiť, že táto veta mu úplne zmení život. Napísala mu Majka, ktorá mala konto na zoznamke prvý deň, a len sa tak obzerala, čo ten Pokec vôbec je. Dnes sú manželmi už 12 rokov.

Hľadal rozptýlenie od ťažkej reality

V čase, keď sa zoznámili, Jojo prechádzal ťažkým životným obdobím - zastrelili mu totiž otca. Na zoznamke si hľadal rozptýlenie od reality. Hoci bol ešte veľmi mladý, prežil toho viac než dosť. Jeho matka bola alkoholička a otec stále preč.

Žiaľ, jeho brat zomrel následkom toho, že matka dva dni zabudla prísť domov a udusil sa. Otec ho nechával u cudzích žien celé detstvo. Macocha ho týrala. Tvrdí, že manželka z neho spravila muža a dnes by bez nej nežil. A vďaka nej si uvedomil, akú hodnotu má sebaláska.

Obaja ste mladí a atraktívni ľudia, prečo ste išli na internetovú zoznamku?

Majka: Ja som tam šla iba na jeden deň, keď som pracovala ako au pair vo Švajčiarsku, tak mi to predchádzajúca opatrovateľka ukázala, že niečo také existuje. Už v prvý deň som tam našla manžela, keď tam napísal, že kto mu navarí a mal krásny nick TENGI.

Jojo: Ja som zabíjal smútok zo smrti môjho otca a zoznamka mi dala rozptýlenie od reálneho života, keď som bol veľmi smutný a sám, keďže v tom čase som už nemal žiadnu rodinu.

Hľadať lásku na celý život na zoznamke bolo smiešne

Dnes doba pokročila a internetových zoznamiek je omnoho viac. Koľko ste mali rokov, keď ste sa zoznámili na Pokeci?

Majka: Ja som mala iba 19 rokov. Hneď po absolvovaní strednej školy pedagogickej som odišla do zahraničia, bolo to v roku 2007.

Jojo: Ja som mal 22 rokov.

Stretli ste sa tam aj s nejakými čudnými ľuďmi?

Majka: Písala som si iba s manželom, takže hneď som si účet aj zrušila.

Jojo: Ten čudný som vtedy bol asi ja. Mal som založený profil približne jeden rok, vtedy fičal ešte aj Boom. Bolo to hrozné. Keď si na to spomeniem teraz, hľadať tam lásku na celý život bolo smiešne, ale som rád, že som bol taký naivný. Ale hľadal som si tam aj náhodnú známosť, priznávam sa. Aj manželka o tom vie.

Nestihla si dať ani profilovku a už si našla manžela

Mali ste profilovú fotografiu?

Majka: Nemala som profilovku, za tie dva dni som sa nestihla rozhodnúť, čo tam dám.

Jojo: Ja som mal profilovku, lebo som krásny a nehanbím sa za seba.

Kto napísal prvý?

Jojo: Manželka mi napísala prvá, ako už spomínala. Napísal som na stenu zoznamky, kto by mi navaril, pretože som vtedy nevedel variť a bol som hrozne hladný. Ona sa zľutovala. Po tom, čo sme si vymenili pár správ, sme vedeli, že sme si súdení. Písali sme si, až kým sme sa stretli. Manželka dokonca prišla tajne o týždeň skôr a nepovedala to rodičom, to vlastne dodnes jej mama nevie.

Čo vás na tom druhom zaujalo?

Obaja: Úprimnosť a záujem o toho druhého či prirodzený humor. Dokázali sme si vymeniť stovku správ denne a prechádzali sme aj na smsky, keďže vtedy ešte nebol v každom mobile internet. Zaspávali sme s úsmevom a mysleli sme na toho druhého, ako sa nevieme dočkať a aká vzdialenosť je medzi nami.

Jej rodina z lásky z Pokecu nebola nadšená

Ako dlho ste si písali predtým, než ste sa stretli?

Majka: Písali sme si 2 mesiace myslím, alebo 3, keďže to bolo presne 5.10.2007.

Jojo: Prišla v noci. Stretli sme sa pred Technopolom v Bratislave a týždeň sme spolu bývali. Verili sme, že sme si súdení a riešili sme to, či sa budeme jeden druhému páčiť. Musím sa priznať, že keď som ju zbadal, zamiloval som sa do nej. Bolo to vzájomné. Druhý týždeň bola doma u mamy a tam som ju ešte navštevoval. Spoznal rodinu. Neboli nadšení, že je to láska cez internet. Tá bola podľa nich čudná, keďže nemôžeme o tom druhom nič vedieť. Navyše sa im nepáčilo, že manželka skončila s au pair a kvôli mne sa vrátila na Slovensko. Boli to príliš veľké zmeny pre lásku cez Pokec.

Dnes ste manželia, ako dlho ste spolu randili predtým, než ste sa zobrali?

Majka: Po 8 mesiacoch sme sa vzali. Vedeli sme, že sa veľmi potrebujeme a že to obaja myslíme úprimne.

Jojo: Žili sme jeden pre druhého a ja som už nevedel prežiť to, že manželka nemohla bývať so mnou, pretože jej to mama nedovolila. Takže svokra za to môže z veľkej miery. Mali sme malú svadbu s rozpočtom asi 1000 eur. Zaplatili sme fotografa, šaty a zákusky. Svadba bola iba v reštaurácii a nemohli sme pozvať ani všetkých súrodencov manželky, ktorých je 8, pretože by nám to nevyšlo a ja som tam nikoho nemal, už tak mi bolo veľmi do plaču v tak krásny deň.

Zažili aj zlé veci, no spoločne to zvládli

Poviete niekedy svojím deťom, ako ste sa zoznámili?

Obaja: Máme dve krásne deti a debata s nimi už o tom bola, ale ešte tomu úplne nerozumejú. Dcérka Sofinka má 5 rokov a syn Filipko má 9.

Čo si na tom druhom najviac vážite?

Jojo: To je veľmi ťažké povedať, na toto by sme potrebovali zvlášť tisíc strán, pretože sme za 12 rokov manželstva zažili aj zlé veci. Tých bolo naozaj veľa a vždy sme sa opreli jeden o druhého a zvládli to. Ja si vážim na manželke to, že mi darovala srdce. Obetovala sa kvôli našej láske. Máme dve krásne detičky, kvôli ktorým má známky na tele, ale o to viac ju milujem.

Nemusím byť dokonalý pre celý svet. Manželka ma miluje takého, aký som. Teší má, že som pre ňu dokonalý. Ona je pre mňa tiež dokonalá a bez nej by som nič nedokázal. Ona nám udáva pokoj a ja zase energiu, proste sa dopĺňame vo všetkom, veď spolu žijeme 12 rokov 24/7. Pracujeme spolu na našom rodinnom projekte Superfotograf.sk.

Naučila ho, čo je sebaláska

Sú nejaké veci, ktoré vás na tom druhom niekedy hnevajú?

Majka: Nepoznáme hádku a nehneváme sa na toho druhého, pretože komunikujeme, a ak sa nám niečo nepáčilo alebo by sa nám niečo páčilo, tak to proste povieme, to je asi náš úspech. Z chýb si iba robíme srandu.

Jojo: Áno, humor a satira je liek na smútok. Musím sa však priznať, že kvôli šikane, ktorú som v detstve prežil, som šikanoval sám seba. Myslel som si, že som nedokonalý a neschopný. V škole som bil deti. Bez sebalásky si veľa ubližujeme. Bola to moja veľká chyba. Len nedávno som si to uvedomil. Manželka ma naučila všetko, pretože ja som lásku nikdy nezažil, takže byť milovaný je nádherné a neviem sa toho nabažiť. Ak by som ju na tom Pokeci nenašiel, teda ona mňa, tak dnes som minimálne na drogách. Možno by som už dnes nežil.