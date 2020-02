Slovenská plus-size modelka, ktorá prerazila vo svete: Diéty nedržím. Naše telo vie, čo potrebuje a prečo

Klaudia Fiolová

Nikdy nedržala drastické diéty a ako jediná plus-size modelka predvádzala pre značku L’Oréal Paris na prestížnej prehliadke v Miláne.

22-ročná Slovenka pôsobí ako plus-size modelka hlavne v zahraničí — Foto: Archív: Kristína Kúdelová

BRATISLAVA 23. februára - Kristína Kúdelová je 22-ročná Slovenka, ktorá prerazila vo svete plus-size modelingu. Predvádzala pre rôzne svetové značky a jej krásu si všimli aj návrhári vo svete. Podľa jej slov nikdy nedržala drastické diéty a ženám odkazuje, aby boli hlavne spokojné samy so sebou - to je základ, nie číslo oblečenia.

Kedy a prečo si začala s modelingom?

V roku 2015, keď môj bývalý priateľ poslal fotky do Mix model managementu, hoci ja som nechcela. Táto agentúra je jediná na Slovensku, ktorá má aj plus-size modelky. Hneď na druhý deň sa mi ozvali a zavolali si ma do agentúry, kde som potom aj podpísala zmluvu. Nikdy som si nemyslela, že by som sa raz naozaj mohla modelingu venovať.

Pôsobila si ako plus-size modelka od začiatku?

Áno. Nikdy som nemala miery na klasický modeling.

Úspešná slovenská plus size modelka, ktorá prerazila vo svete modelingu — Foto: Archív: Kristína Kúdelová

Ako 19-ročná sa kvôli štúdiu presťahovala do Milána a neskôr si mesto tak zamilovala, že zostala

Aké si musela spĺňať podmienky pre túto kategóriu modelingu?

Ako aj v normálnom modelingu treba byť vysoká, minimálne 175 cm, mať veľkosť 40 a viac a k tomu peknú pleť, A samozrejme, niečím zaujať.

Majú plus-size modelky uplatnenie aj na Slovensku, alebo iba v zahraničí?

Pomaličky už aj na Slovensku, ale oproti zahraničiu sme ešte trochu pozadu. Za tých 5 rokov, čo sa venujem modelingu, som videla vo svete veľký boom, čo sa plus-size modelingu týka, no na Slovensku sa to reálne nikam veľmi nepohlo. Veľmi ma prekvapilo Taliansko, keďže Miláno je mesto módy, nikdy som si nemyslela, že akceptujú plus-size modeling. Od minulého roka sa všetko zmenilo, známi talianski návrhári zakomponovali do viacerých prehliadok aj plus-size modelky.

Prečo si si vybrala práve Miláno? Alebo si Miláno vybralo teba?

Vždy som túžila ísť žiť do Talianska. Vyštudovala som talianske bilingválne gymnázium a chcela som ísť na vysokú školu do Talianska. Na začiatku som si vybrala Rím, no nakoniec ma to zavialo do Milána. Uvedomila som si, že je to predsa len bližšie k Slovensku, je to najvyvinutejšie talianske mesto, a potom som aj spoznala môjho terajšieho priateľa, vďaka ktorému som sa zamilovala do Milána. Samozrejme, veľa ľudí nevie, že ísť žiť sama do iného štátu ako 19-ročná nie je až také jednoduché, ako to vyzerá. Na začiatku som sa okrem štúdia na skúšky a pracovania musela naučiť starať sa sama o seba a o svoju domácnosť.

Ako jediná plus-size modelka sa objavila na prehliadke pre značku L’Oréal Paris

Ktoré tvoje pracovné úspechy sú pre teba najpamätnejšie? Na ktoré si najviac hrdá?

Ťažko povedať. Každá jedna skúsenosť mala niečo jedinečné a veľa mi dala. Najviac som bola asi hrdá na prehliadku pre L’Oréal Paris, ktorá sa uskutočnila minulý rok v Miláne. Bola som tam jediná plus-size modelka a keď som vyšla na pódium, všetci tlieskali a kričali. Bol to neskutočne krásny pocit. Najpamätnejšie fotenie bolo asi pre Cosmopolitan Italia, fotili sme v uliciach Milána v letných outfitoch, ale bolo to vo februári a v ten deň bola neskutočná zima.

Aký je svet modelingu tvojimi očami? Nie je povrchný?

Úprimne? Trochu áno. Ale v dnešnej dobe sa stretneme s povrchnosťou asi všade. Napríklad už len sociálne siete sú veľmi povrchnou záležitosťou, no aj tak ich všetci používame.

Kristína si nikdy nemyslela, že sa raz bude venovať modelingu — Foto: Archív: Kristína Kúdelová

Mala si v modelingu aj negatívne skúsenosti?

Jediná moja negatívna skúsenosť bola v Bratislave, keď som bola potvrdená na jednu módnu prehliadku, už som mala za sebou aj fitting oblečenia, a deň predtým mi zavolali, že ma už na tej prehliadke nechcú, lebo zistili, že sa im tam ako jediná plus-size nehodím. Toto bolo ale asi pred 5-timi rokmi a odvtedy som nemala nejakú veľmi negatívnu skúsenosť.

Držala si niekedy kvôli práci diétu?

Nikdy. Mala som ťažké obdobie, keď som jedla menej, ale nebola to vyslovene diéta. Mám obdobia, keď si poviem ok, obmedzím určité potraviny na určitý čas, ale to beriem ako taký detox, nie drastickú diétu. Ten, kto ma pozná, vie, že som veľmi aktívny človek. Milujem šport. Ako malá som sa venovala tenisu a futbalu. Teraz chodím aspoň 3x do týždňa do posilky, aby som mala pevné telo, no aj preto, že sa potom cítim lepšie.

Čo by si odkázala ženám, ktoré nie sú spokojné so svojou postavou a hrnú sa do drastických diét?

Aby robili to, čo cítia, že je správne. Ak sa budú cítiť lepšie na diéte, tak prečo nie. Dôležité je, aby sa ten človek netrápil. Treba si aj uvedomiť, že niekedy naše telo vie, čo potrebuje a prečo to potrebuje, hlavne ak je to ženské telo. Moja rada je šport a pohyb.