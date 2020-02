Dominika Pacigová

Prvá ekologická dedina, ktorá si sama vyrobí energiu a je potravinovo sebestačná, môže vzniknúť už čoskoro

Ekologická dedina by mala byť vybudovaná v blízkosti Amsterdamu. Za projektom stojí James Ehrlich.

Na snímke je pohľad na modernú ekologickú dedinu. — Foto: Facebook - ReGen Villages

ALMERE 22. februára - Americký architekt James Ehrlich investoval vlastné peniaze a čas do budovania ekologickej dediny. Koncept zaujal nielen laickú, ale aj odbornú verejnosť. Takáto dedina by mala mať vlastnú vodu a energiu, obyvatelia by si mali pestovať vlastné potraviny a recyklovať značnú časť odpadu, uvádza portál Good News Network.

Vlastné potraviny aj elektrina

James Ehrlich založil v roku 2016 spoločnosť ReGen Villages. Jej hlavným cieľom je zmeniť spôsob zmýšľania ľudí o bývaní, rozvoji či doprave. V júli 2018 bol schválený hlavný plán pre 203 ekologických domov v Almere v Holandsku, uvádza spoločnosť na oficiálnej stránke ReGen Villages.

V dedine by si mali vyrábať vlastnú elektrinu. Odpad z domácností by sa mal kompostovať a rybí odpad by mal byť hlavným zdrojom hnojiva. V špeciálnych záhradách by mali kombinovať chov rýb s vodným hospodárstvom.

Čelia výzvam

Spoločnosť však čelí dvom výzvam. „Je to v prvom rade finančná podpora a, samozrejme, politická vôľa,“ povedal James Ehrlich.

Moderná ekologická dedina. Foto: Facebook - ReGen Villages

Každý rodinný dom by mal mať skleník, v ktorom by jeho obyvatelia mohli pestovať ovocie či zeleninu. Nemali by chýbať ani systémy na zachytávane dažďovej vody, ktorá by sa následne mohla používať na polievanie.