Lucii ako malej diagnostikovali astmu, dnes je vicemajsterkou Európy v kickboxe: Veľkú zásluhu na mojom zdraví má práve šport

Osem rokov sa venovala krasokorčuľovaniu, no s odstupom času sa dala na kickbox.

Lucia Fecková sa teší z úspechu na ME v Macedónsku. — Foto: archív Lucie Feckovej

PREŠOV 23. februára - Lucia Fecková sa od detstva venuje športu. Ešte predtým, ako sa dala na krasokorčuľovanie, jej diagnostikovali astmu. S odstupom času sa chronickej zápalovej choroby dýchacích ciest úplne zbavila, pričom veľkú zásluhu pripisuje práve športu. Sama si myslí, že studený vzduch z ľadovej plochy pozitívne vplýval na jej dýchanie. Pred pár rokmi však presedlala na kickbox, v ktorom dosahuje skvelé výsledky. Z majstrovstiev Európy v Macedónsku si odniesla druhé miesto, na svetovom šampionáte v Dubline skončila tretia. Zvyčajne trénuje päť až šesťkrát do týždňa, pred súťažami až desaťkrát.

„Veľmi často som mala záchvaty, ťažko sa mi dýchalo a už pri obyčajnej chrípke som musela brať veľké množstvo sprejov a rôznych liekov. Toto obdobie si pamätám, avšak veľmi matne, keďže som bola maličká,“ opisuje Lucia Fecková pre Dobré noviny prejavy astmy.

Ešte predtým, ako ste presedlali na kickbox, ste sa venovali krasokorčuľovaniu. Kto vás k nemu priviedol?

Všetky športy, vrátane krasokorčuľovania, som si vybrala sama. Ako malé dievčatko som videla majstrovstvá v krasokorčuľovaní v televízii a doteraz si pamätám, ako som rodičom povedala, že tomuto športu sa chcem venovať.

Koľko hodín denne ste trávili na ľade?

Tréningy nepozostávali len z hodín na ľade. V rámci tréningového programu sme museli absolvovať hodiny baletu, tanca, kondičné a gymnastické tréningy či rôzne športové prípravy. Tieto tréningy boli počas celého týždňa a cez víkend sme súťažili. Trénovali sme každý deň, no do pamäti sa mi vryli ranné tréningy o šiestej na ľade, po ktorých sme museli ísť do školy.

Mali ste aj predpísané, koľko by ste mali vážiť?

Čo sa týka krasokorčuľovania, nikdy mi nikto nepovedal, že mám schudnúť. Nespomínam si, že by som sa ako dieťa musel obmedzovať v strave. Práve naopak, mala som problém s tým, že som bola príliš chudá. Mohla som jesť to, čo som len chcela, no nevedela som pribrať.

Čo považujete za svoj najväčší úspech v krasokorčuľovaní?

Robila som to pre radosť, nemala som nejaké úžasné umiestnenia. Úspechom však je, že som sa tomuto športu intenzívne venovala približne osem rokov a aj napriek ťažkým chvíľam, ktoré prichádzajú v športe, som v krasokorčuľovaní pokračovala.

Už v detstve vám však diagnostikovali astmu. Ako sa u vás prejavovala?

Bolo to ešte predtým, ako som začala s krasokorčuľovaním. Veľmi často som mala záchvaty, ťažko sa mi dýchalo a už pri obyčajnej chrípke som musela brať veľké množstvo sprejov a rôznych liekov. Toto obdobie si pamätám, avšak veľmi matne, keďže som bola maličká.

Obmedzovala vás pri športovaní?

Nespomínam si, že by som považovala astmu za nejakú prekážku. Moji rodičia na to veľmi nepoukazovali a ja, ako dievčatko, som si to až tak neuvedomovala. Športovala som naozaj od detstva, robilo ma to šťastnou. Môj zdravotný stav sa paradoxe zlepšil práve vďaka športu.

Podarilo sa vám v priebehu rokov zbaviť sa astmy?

S odstupom času som sa jej úplne zbavila. Veľkú zásluhu pripisujem práve športu. Myslím si, že sa to podarilo hlavne vďaka prostrediu, v ktorom som trávila veľa času, pretože studený vzduch z ľadovej plochy pozitívne vplýval na moje dýchanie.

Na snímke je slovenská reprezentantka v kickboxe. Foto: archív Lucie Feckovej

Ako ste sa teda dostali k už spomínanému kickboxu, v ktorom v dnešných dňoch dosahujete skvelé výsledky?

S krasokorčuľovaním som skončila predtým, ako som išla na strednú školu. Posledné roky som dochádzala na tréningy do Košíc, no vedela som, že to popri štúdiu na bilingválnom gymnáziu nebude možné.

Od športu, ako takého, som si dala rok prestávku. Samozrejme, chodila som cvičiť či behať. Neverili by ste, ako mi intenzívne venovanie sa športu chýbalo. Potom som sa začala venovať kickboxu, ku ktorému som sa dostala úplnou náhodou cez môjho ocka, ktorý poznal môjho trénera. On pôvodne chcel, aby tento šport začal robiť môj brat. No ja som si povedala, že to skúsim.

Ide o diametrálne odlišné športy. Majú ale predsa niečo spoločné?

Všetky športy sú svojím spôsobom náročné, či už fyzicky, alebo psychicky. Každý si vyžaduje disciplínu a odhodlanie. Krasokorčuľovanie je ladný šport, no pády bolia. Rovnako je to aj pri úderoch v kickboxe.

Čo považujete za svoj najväčší úspech v kickboxe?

Striebro z majstrovstiev Európy z Macedónska a bronz z majstrovstiev sveta z Dublinu.

Lucia Fecková sa teší z úspechu na ME v Macedónsku. Foto: archív Lucie Feckovej

Musíte sa pri tomto bojovom umení obmedzovať v strave?

V kickboxe je váhové obmedzenie. Som celkom vysoká, ale viac na tej chudšej strane. Súťažím vo váhovej kategórii do 55 kilogramov, približnú váhu si musím udržiavať.

Koľkokrát do týždňa trénujete, aby ste dosahovali takéto skvelé výsledky?

Päť až šesťkrát, ak sa nepripravujem na šampionát. Ide o kombináciu tréningov kickboxu, silových a kondičných tréningov.

Ako vyzerá vaša príprava pred šampionátom?

Tá je značne odlišná. Trénujeme desaťkrát do týždňa, pričom tréningy sú zamerané hlavne na kickbox.

Nemajú vaši blízki o vás strach pred zápasmi?

Moji rodičia strach určite majú, práve preto ani nechodia na moje zápasy. Mamka to znáša veľmi ťažko. Môj priateľ ma stále podporuje a na súťaže chodíme spolu, no počas mojich zápasov má niekedy väčší stres a nervy ako ja.

Chceli by ste sa tomuto športu venovať aj v budúcnosti?

Zatiaľ sa tomu venujem, lebo ma to baví. Uvidíme, ako dlho mi to zdravie a iné okolnosti umožnia, no rada by som v tom aj naďalej pokračovala.