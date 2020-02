TASR

SKVELÁ SPRÁVA! Slovenská vedkyňa je nominovaná na prestížnu cenu

Tá pôsobí na Ústave experimentálnej farmakológie a toxikológie Centra experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied (SAV).

Helena Kanďárová — Foto: Facebook/Slovenská akadémia vied

Bratislava 21. februára (TASR) – Do užšieho výberu nominácií na cenu Lush Prize 2020 sa v dvoch kategóriách – veda a lobing dostala toxikologička Helena Kanďárová. Tá pôsobí na Ústave experimentálnej farmakológie a toxikológie Centra experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied (SAV). Informuje o tom na svojom webe SAV.

V kategórii veda Kanďárovú nominovali ako členku projektu vývoja a validácie in vito protokolu pre testovanie podkožnej dráždivosti zdravotníckych pomôcok s použitím rekonštituovaných tkanivových modelov. Tento projekt získal v rokoch 2017 a 2019 ocenenie od americkej toxikologickej spoločnosti.

Do užšieho výberu v kategórii lobing sa toxikologička dostala za dlhoročné aktivity v oblasti validácie a implementácie in vitro metód do regulatívnej toxikológie, ako aj za presadzovanie princípov 3R vo vede a výskume doma aj v zahraničí (3R - zníženie počtu zvierat v postupoch, zjemnenie metód a nahradenie experimentálnych zvierat vo výskume – poznámka TASR).

Kanďárová je členkou a spoluzakladateľkou Slovenskej národnej platformy pre princípy 3R a je členkou výborov niekoľkých toxikologických organizácií a poradných orgánov pre oblasť toxikológie doma aj vo svete.

Ocenenie Lush Prize sa udeľuje za iniciatívy, ktoré smerujú k náhrade testov na zvieratách a najmä v oblasti toxikológie. Ceny sa udeľujú v piatich oblastiach: lobing, tréning, verejné povedomie, veda a mladí vedci. Víťazov 8. ročníka Lush Prize vyhlásia v máji.