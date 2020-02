Ľubomíra Somodiová

Dnes o 09:29 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Populárny obchodný reťazec nadobro skoncuje s predajom vajec z klietkového chovu

Jeden z najväčších reťazcov na svete sa zaviazal používať výhradne vajcia z bezklietkových chovov.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/AP

BRATISLAVA 20. februára - Metro Group, jeden z najväčších potravinárskych reťazcov na svete, sa rozhodla zlepšiť ochranu zvierat vo svojej dodávateľskej sieti. Dala si záväzok získavať výhradne celé a tekuté vajcia pochádzajúce z bezklietkových chovov.

Postupne skončia v celej svojej globálnej sieti

Prevádzky Metro v západnej a južnej Európe skončia s vajcami z klietkového chovu v roku 2022 a vo východnej Európe (vrátane Ruska a Ukrajiny) v roku 2025. Ostatné prevádzky v krajinách ako Čína, Kazachstan či Pakistan, s nimi skončia v roku 2027. Tento záväzok sa celkovo týka 769 prevádzok v 26 krajinách.

Nosnice v klietkach majú neľútostný život Foto: Wikimedia CC

Ochranári majú radosť

Rozhodnutie Metro je súčasťou veľkého globálneho posunu vo výrobe vajec, vďaka ktorému môžeme vidieť čoraz viac firiem zaväzujúcich sa skončiť s vajcami z klietkového chovu. Tieto rozhodnutia sú oslavované skupinami, ktoré ochraňujú zvieratá po celom svete, napríklad ako združenie Humánny pokrok na Slovensku. To v tejto oblasti vedie kampane v rámci Open Wing Alliance - globálnej koalície ochranárskych skupín pracujúcich na oslobodení sliepok z klietkového chovu.

Metro sa tak pridalo na dlhý zoznam ďalších veľkých firiem, ktoré už urobili záväzky získavať vajcia výhradne z bezklietkových chovov, ako sú napríklad Nestlé, PepsiCo, Hilton, Unilever, alebo Kraft-Heinz.

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Dôležitý krok na ukončenie klietkového chovu na Slovensku

Pre slovenský trh to znamená, že všetkých 6 prevádzok Metro na Slovensku prejde do roku 2025 na predaj výhradne bezklietkových vajec, čo sa dotkne životov desiatok tisícok sliepok. Zároveň je to dôležitým krokom na ceste k ukončeniu klietkového chovu na Slovensku.

Záväzky skončiť s klietkovými vajcami do roku 2025 už u nás spravili reťazce Tesco, Lidl, Billa, Kaufland, Kraj, Terno a Delia, a začiatkom mesiaca sa k ukončeniu klietkového chovu do roku 2030 zaviazala aj Únia hydinárov Slovenska.

Sliepka. Foto: Pixabay/Capri23auto



Martin Smrek, koordinátor kampane za ukončenie klietkového chovu na Slovensku Viac neznesiem, pod ktorú sa podpísalo už viac než 21 000 ľudí, považuje tento záväzok za úspech: „Týmto silným a ambicióznym záväzkom si Metro v oblasti ochrany zvierat upevnilo svoje postavenie jednej z najpokrokovejších firiem na trhu. Sme veľmi radi, že sa rozhodli počúvať svojich zákazníkov a zákazníčky a urobili rozhodnutie, ktoré zlepší životy miliónov sliepok po celom svete. Taktiež podporujeme aj ostatné firmy, ktoré ešte nemajú záväzok skončiť s klietkovými vajcami, aby sa vydali rovnakou cestou ako Metro."