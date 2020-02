TASR

Dnes o 13:15 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Poznáte inšpiratívneho učiteľa? Nominujte ho na ocenenie Učiteľ Slovenska

Inšpiratívnych pedagógov je možné nominovať do 6. apríla na ocenenie Učiteľ Slovenska.

Ilustračné foto — Foto: pexels.com/JESHOOTS.com

Bratislava 20. februára (TASR) – Inšpiratívnych pedagógov je možné nominovať do 6. apríla na ocenenie Učiteľ Slovenska. Počas prvých dvoch ročníkov bolo na cenu Učiteľ Slovenska nominovaných vyše 630 pedagógov, z toho 170 sa rozhodlo do projektu zapojiť, uvádza sa na webe ocenenia.

„Každoročným udelením národnej ceny sa sieť inšpiratívnych pedagógov rozrastá. Od bývalých finalistov získavame spätnú väzbu, že o praktické príklady, ako učiť lepšie, je aj v regiónoch záujem. Naša spolupráca s učiteľmi sa preto po jednom ročníku vôbec nekončí. Vytvorili sme Alumni program, v ktorom učiteľom dávame možnosť lektorovať, mentorovať, viesť workshopy či vzdelávať sa na študijných pobytoch v zahraničí,“ skonštatoval koordinátor ceny Učiteľ Slovenska František Cimerman.

Hľadajú učiteľov, ktorí sú svojej profesii oddaní

Komenského inštitút, ktorý podujatie organizuje, hľadá učiteľov, ktorí sú oddaní svojej profesii a snažia sa pre svojich žiakov a študentov urobiť v rámci svojich možností maximum. Rovnako chcú nájsť učiteľov, ktorým záleží na rozvoji, aby nielen jednotlivci, ale i celé triedy dosahovali lepšie výsledky a aby v nich vzbudili záujem o nadšenie z predmetov, ktoré vyučujú.

„Mal by sa prihlásiť každý učiteľ, ktorý skúša niečo nové, experimentuje na hodinách a chce ukázať žiakom, že dá sa učiť aj inak. Pre nás učiteľov je nesmierne dôležité, aby sme sa navzájom inšpirovali a to je jedna z výhod tejto iniciatívy,“ uviedla víťazka prvého ročníka Zuzana Tkáčová, učiteľka informatiky na Gymnáziu sv. Edity Steinovej v Košiciach.

Prihlásiť sa môže do 14. apríla

Prihlásiť do ocenenia sa môžu učitelia základných a stredných škôl, učitelia na čiastočný úväzok či školitelia v online kurzoch. Nominovať ich môže aj verejnosť do 6. apríla, prihlášky sa dajú poslať do 14. apríla.

„Učiteľov samotná nominácia zvyčajne veľmi prekvapí a dojme. Veľa z nich sa nám zdôverilo, že je to vôbec prvýkrát, keď sa im niekto za ich prácu rozhodol poďakovať. Ďalším prekvapením je pre nich zistenie, aké detaily si žiaci, rodičia i kolegovia všímajú,“ priblížil Cimerman.

V štatúte ocenenia je stanovené, že nomináciu na prihlášku premieňajú učitelia osobne. „Máme pocit, že väčšina inšpiratívnych učiteľov sa stále obáva hovoriť o svojich metódach a úspechoch nahlas. Preto vyzývame verejnosť – žiakov, bývalých žiakov, rodičov, kolegov aj ich priateľov, aby nám o nich dali vedieť prostredníctvom nominácie,“ dodal Cimerman.

Víťaza ocenenia Učiteľ Slovenska 2020 vyhlásia v októbri. Okrem finančnej odmeny ho čaká aj cesta na finále Global Teacher Prize 2020 do Londýna.