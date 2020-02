Ľubomíra Somodiová

Dnes o 10:43 čítanie na minútu 0 zdieľaní Snoubordistka si všimla, že lavína pochovala 2 ženy. Dramatické video ukazuje ich úspešnú záchranu

Skupina snoubordistov v švajčiarskych Alpách bola v správny čas na správnom mieste a zachránila život ženám, ktoré takmer pochovala lavína.

Ženy, ktoré zasiahla lavína, mali veľké šťastie — Foto: Reprofoto Youtube/CBS This Morning

COL DU CREBLET 20. februára - Victoria Libenguth si užívala jazdu na snouborde neďaleko horského priesmyku Col du Creblet. V tom sa stalo to najhoršie - dolU kopcom sa skĺzla kopa snehu a uväznila dve športové nadšenkyne.

Keď to zbadala, snažila sa čo najrýchlejšie dostať k zapadnutým ženám. Victoria, ktorá je obyvateľkou neďalekej dedinky Verbier, je skúsená snoubordistka a do terénu si, našťastie, so sebou nosí základnú lavínovú výbavu.

V najhoršom myslela na priateľku

Počas toho Victoria vykopávala prvú ženu spod lavíny. Na videu, ktoré zverejnila televízna stanica CBS, je počuť, ako zachraňovaná žena hovorí: „Nájdite moju priateľku.“

Victoria spolu so skupinou kamarátov okamžite začali s pomocou lavínového vyhľadávača skúmať terén. Druhá žena bol asi 70 metrov od svojej priateľky.

Zachránili až tri životy

Hneď po tom, čo zachránili druhú ženu, sa spustila ďalšia lavína a zasiahla tretieho človeka. Victoria a kamaráti sa pustili do ďalšej záchrany. Hoci boli všetci traja ľudia, ktorých lavína zasiahla, rýchlo zachránení, nemusí to byť samozrejmosťou.

Snoubordistka na svojom profile na Instagrame vyzvala všetkých, ktorí jazdia freeride mimo zjazdovky, aby mali pri sebe základnú lavínovú výbavu (lopatku, lavínovú sondu a lavínový vyhľadávač), dobre sa informovali o podmienkach, aké v horách v tom čase panujú, a aby absolvovali školenie, ako sa bezpečne správať v horách.