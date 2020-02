TASR

F1: Vettel vynechal prvý deň testov, Haas a Alfa Romeo predstavili nové monoposty

V stredu sa na okruhu Catalunya pri Barcelone začali predsezónne testy monopostov F1.

Kimi Raikkonen (vpredu) a Antonio Giovinazzi — Foto: TASR/AP

Barcelona 19. februára (TASR) - V stredu sa na okruhu Catalunya pri Barcelone začali predsezónne testy monopostov F1. Prvý deň testovania vynechal skúsený nemecký jazdec Sebastian Vettel, ktorého skolila choroba. Štvornásobný svetový šampión sa necítil dobre a do kokpitu Ferrari si tak zasadol jeho tímový kolega Charles Leclerc.

Pôvodne mal Vettel testovať v stredu, obaja piloti vo štvrtok a Leclerc v piatok. Druhé predsezónne testy sa v Barcelone uskutočnia 26.-28. februára, nová sezóna F1 odštartuje 15. marca v Melbourne.

Pred začiatkom testov predstavili svoje nové monoposty tímy Haas, Alfa Romeo a Renault. Najprv sa uskutočnila oficiálna prezentácia monopostu Haas VF-20, ktorý odhalili jazdci stajne Romain Grosjean s Kevinom Magnussenom. Následne sa odhalila aj nová Alfa Romeo C39, s ktorou budú jazdiť Kimi Räikkönen a Antonio Giovinazzi.

„Poznáme oblasti, v ktorých sa nemôžeme rovnať najlepším tímom, no budeme sa snažiť vydať zo seba to najlepšie. Verím, že sa poučíme z minuloročných ťažkostí a tento rok ich už nezopakujeme,“ citovala 40-ročného Räikkönena agentúra DPA. Tím Renault oficiálne odprezentoval nový monopost už začiatkom februára v Paríži, no boli to iba obrázky modelu R.S.20.