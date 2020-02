TASR

Dnes o 15:16 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Basketbalisti štartujú predkvalifikáciu proti Luxembursku. Tabak: Kľúčom je obrana

Na snímke slovenskí basketbaloví reprezentanti počas tréningu v Bratislave 17. februára 2020. Uprostred v pozadí tréner Žan Tabak . — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 19. februára (TASR) - Slovenská mužská basketbalová reprezentácia otvorí účinkovanie v B-skupine predkvalifikácie MS 2023 vo štvrtok 20. februára o 18.00 h v bratislavskej Eurovia aréne duelom s Luxemburskom. Na zverencov trénera Žana Tabaka čaká súper s neortodoxným štýlom basketbalu.

Slováci začali od pondelka s prípravou na štart do predkvalifikácie MS 2023. O dve postupové miesta zabojujú okrem Luxemburska ešte s Islandom a Kosovom. Ich najbližší súper je v rámci B-skupiny najnižšie postavené družstvo v rebríčku Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA). Luxembursko na výraznejší úspech stále čaká, ohliadnuc od cenných kovov na tzv. „Hrách malých štátov Európy“.

Tím s nízkymi hráčmi

„Luxembursko nie je dobrým tímom, proti ktorému budeme hrať. Hrajú totiž nezvyčajný a neortodoxný basketbal. Je to družstvo s nízkymi hráčmi, úplne odlišné od toho slovenského. My máme vysokých hráčov, oni sú všetci nízki a hrajú zvonku. Pre našich hráčov to bude úplne iné, pretože sa s tým bežne nestretávajú v našej lige. Kľúčom je vždy obrana. Ak sa prispôsobíme zo slovenského basketbalu, slovenskej ligy, kde sú vysokí hráči, na takýto typ basketbalu s mnohými hráčmi na perimetri, tak to môže byť kľúč,“ povedal pre TASR reprezentačný kouč Žan Tabak.

Súper Slovákov sa bude opierať hlavne o služby naturalizovaného pivota Clancyho Rugga, ktorý získal prednedávnom luxemburský pas. „Vidím sa v pozícii lídra tohto tímu. Mojím jednoznačným cieľom je posilniť toto družstvo a dať mu šancu vyhrávať zápasy. Bude to však fungovať len vtedy, keď budeme hrať kolektívne a naplno. O súperovi nemáme veľa informácií, ale naším jasným cieľom je vyhrávať,“ vyjadril sa Rugg pre oficiálnu webstránku asociácie.

Výšková a skúsenostná prevaha

V prospech Slovákov by mala hovoriť výšková prevaha a tiež skúsenosti. Prípadný úspešný štart do predkvalifikácie môže byť povzbudzujúcim prvkom, keďže ako sa už v minulosti ukázalo, každý bod je dôležitý.

„Zatiaľ sme riešili iba nás, naše útoky a obranu. Ku skautingu sa určite dostaneme, ale je ťažké skautovať takéto tímy. Nevieme, kto z nich príde, akú majú zdravotnú situáciu. Určite chceme postúpiť. Máme do budúcna mladý a dobrý káder. Máme trénera, ktorý tu je na dlhšie. Kontinuita je dodržaná. Jednoznačným cieľom je postúpiť," prezradil krídelník nášho výberu Richard Körner.

Adept na postupové priečky

Podľa papierových prognóz patrí Slovensko k adeptom na postupové priečky. To je však samozrejme potrebné potvrdiť aj na palubovke, na úvod pred domácimi fanúšikmi proti Luxembursku.

„Všetko záleží na tom, aké tímy proti nám budú stáť. Potom je možné hovoriť o našich možnostiach a o tom, čo môžeme dokázať. Myslím si, že minulý rok sme vo všetkých zápasoch dali zo seba všetko. Niektoré stretnutia sme prehrali, niektoré vyhrali. Mojím cieľom je, aby sme ukázali rovnaké zlepšenie, charakter, ako tomu bolo pred rokom," dodal na záver Tabak.