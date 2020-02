Mladík si adoptoval psa a priznal, že to nie je pre každého. Jeho úprimné vyznanie obletelo celý internet

Dominika Pacigová

Zviera nie je vec. Pred kúpou či adopciou psíka by si ľudia mali položiť niekoľko otázok.

Na snímke je Austin Conway spolu s fenkou, ktorú si adoptoval. — Foto: Facebook/Austin Conway

MUNCIE 22. februára - Ľudia, ktorí sa rozhodnú kúpiť si, prípadne adoptovať psíka, by si mali položiť niekoľko dôležitých otázok. Všetci členovia rodiny by mali byť stotožnení s novým členom domácnosti, dôležité je zvážiť aj ekonomické možnosti či veterinárne náklady, uvádza portál Bored Panda.

Zviera nie je vec a vyžaduje si starostlivosť

Profesionálny hráč bejzbalu Austin Conway sa už nedokázal pozerať na to, ako mnohé psíky končia na ulici či v útulku. Práve preto sa rozhodol napísať pár slov k domácim miláčikom. On sám si pred štyrmi rokmi adoptoval fenku.

„Stella neustále prehadzuje moju posteľ a oblečenie, chce ísť na prechádzku v nepriaznivom počasí, jedného dňa mi dokonca zjedla kúsok chleba, keď som si nesledoval tanier. Okrem toho je veľmi ťažké nájsť byt, v ktorom by sme mohli bývať, keďže ide o nemeckého ovčiaka zmiešaného s inou rasou,“ prezradil Conway na Facebooku.

Na snímke je Austin so Stellou. Foto: Facebook/Austin Conway

Aj napriek tomu, že to nie je jednoduché, fenka sa stala súčasťou jeho rodiny a nevymenil by ju za nič na svete. „Platím vyššie nájomné, pretože mnohí prenajímatelia neakceptujú psa. Aj napriek týmto okolnostiam som sa rozhodol, že sa jej nevzdám. Budem aj naďalej vysávať chlpy v celom byte. Budem vstávať o šiestej ráno alebo o polnoci, keď kňučí a chce ísť von,“ dodal mladík.

Mladík má len jedno prianie a verí, že aj vďaka jeho príspevku si mnohí ľudia uvedomia, že zviera nie je vec a vyžaduje si starostlivosť. „Bude so mnou bez ohľadu na to, do akého mesta sa presťahujem či koľko budem mať detí. Je súčasťou mojej rodiny. Ak sa nedívate na zvieratá rovnako ako ja, urobte všetkým, prosím, láskavosť a nekupujte alebo neadoptujte si domáceho miláčika, kým sa váš názor nezmení,“ uzavrel Austin.

Na snímke je profesionálny bejzbalsita so psíkom. Foto: Facebook/Austin Conway

Na snímke je Austin so štvornohým miláčikom. Foto: Facebook/Austin Conway