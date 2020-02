Klaudia Fiolová

Dnes o 18:09 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní „Po 50-tke som sa cítila neviditeľná,“ hovorí žena, ktorá má dnes 69 a inšpiruje ženy po celom svete

69-ročná blogerka urobila vo svojom živote prevratné kroky a teraz radí ženám, ako prijať svoj vek s gráciou.

Suzi je 69-ročná úspešná blogerka, ktorá radí ženám, ako sa vysporiadať s vekom — Foto: Facebook/Alternative Ageing

BRATISLAVA 21. februára - Suzi Grant je 69-ročná blogerka, ktorá nikdy nebola spokojnejšia so svojim životom ako teraz. V mladšom veku sa cítila neistá a nemala žiadne sebavedomie, dnes vedie úspešný blog a ženám po 50-tke radí, ako sa cítiť dobre vo svojej koži.

Namiesto oslavy uprednostnila wellness

„Nechcela som si dopustiť môj vek a preto som radšej išla na wellness, ako by som mala oslavovať moje narodeniny,“ spomína Suzi. Podľa jej slov nikdy nebola prehnane sebavedomá, vedela, že nie je dokonalá, ale z nepochopiteľných príčin sa to celé zmenilo po 50-tke. Zrazu sa cítila neviditeľná.

„Za celé tie roky som mala nápadníkov, dostala som pochvaly od mužov, všímali si ma na ulici a zrazu sa to zmenilo. Vtedy som si uvedomila, že už sa na mňa muži tak nepozerajú,“ hovorí blogerka. Vtedy nastal zlom v jej živote. Rozišla sa so svojím priateľom, presťahovala sa z Londýna do Brightonu a dala výpoveď v práci.

Suzi si založila úspešný blog s názvom „Alternative Ageing“, na ktorom dáva rady zrelým ženám, ako sa vysporiadať s vyšším vekom — Foto: Facebook/Alternative Ageing

Založila si blog, aby sa mohla venovať tomu, čo ju baví najviac

Suzi si založila úspešný blog s názvom „Alternative Ageing“, na ktorom dáva rady zrelým ženám, ako sa vysporiadať s vyšším vekom. Jej rady ľudia zbožňujú až tak, že na Instagrame má skoro 28-tisíc sledovateľov a má za sebou aj svoju prvú knižku. Má nezameniteľný štýl, ktorý jej môžu závidieť aj mladšie dámy. Sama poukazuje na to, že vek je len číslo a netreba sa kvôli tomu stresovať, ale užívať si život.

„Je to moje poslanie a neskutočne ma napĺňa, ak viem pomáhať druhým. Často mi chodia správy, kde mi ďakujú za moje rady a že vďaka mne vyskúšali niečo nové v živote,“ hovorí Suzi. Mnohé ženy inšpirovala k tomu, aby sa nebáli farebného oblečenia, prípadne zmeny imidžu.

Podľa jej slov je dôležité, aby ľudia prijali svoj vek. „Prvé vrásky nie sú príjemným uvedomením, ale treba ich prijať a hodiť to za hlavu. Je to všetko o tom, aby sme vyzerali čo najlepšie. Roky už nevrátime a dôležité je to, ako sa naozaj cítime,“ radí Suzi.

V mladšom veku sa cítila neistá a dnes vedie úspešný blog. — Foto: Facebook/Alternative Ageing

70-te narodeniny plánuje osláviť vo veľkom štýle

Suzi dospela do veku, keď sa nezaujíma o to, čo si o nej ostatní ľudia myslia. Nemá problém chodiť na pláž v dvojdielnych bikinách alebo nosiť žiarivé farby. A hoci svoje 50. narodeniny nechcela vôbec osláviť, teraz sa rozhodla, že urobí pravý opak. „Plánujem mať veľkú party a 70-ku privítam s otvorenou náručou,“ povedala Suzi.

