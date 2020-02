TASR

Dnes o 14:41 čítanie na minútu 0 zdieľaní NHL: Defenzívu Washingtonu vystužil Dillon zo San Jose, Scandella zamieril do St. Louis

Klub zámorskej hokejovej NHL Washington Capitals vystužil svoju defenzívu o skúseného obrancu Brendena Dillona.

Hokejisti San Jose Sharks Kevin Labanc (62), Tomáš Hertl (48), Brenden Dillon (4) a Evander Kane (9) — Foto: TASR/AP

Washington 19. februára (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL Washington Capitals vystužil svoju defenzívu o skúseného obrancu Brendena Dillona, ktorého získal zo San Jose Sharks výmenou za voľbu v 2. kole tohtoročného draftu a podmienenú voľbu v 3. kole budúcoročného draftu.

Kým Sharks už stratili reálnu šancu na postup do vyraďovačky, Capitals naopak hľadali zadáka, ktorý by im pomohol spevniť obranné rady pred play off. Tím z hlavného mesta USA dal v tomto ročníku v defenzíve šancu viacerým nováčikom, šesť zápasov za Washington odohral aj slovenský reprezentant Martin Fehérváry, ktorý momentálne hrá na farme v Hershey (AHL).

Dillon ťahá svoju deviatu sezónu v profilige, v ktorej odohral dokopy 588 zápasov za Dallas a San Jose. V tejto sezóne si v 59 dueloch pripísal 14 bodov za gól a 13 asistencií. Na základe dohody klubov budú Sharks 29-ročnému hokejistovi naďalej vyplácať polovicu z jeho platu, aby Capitals mohli vtesnať jeho zmluvu pod platový strop. Dillonovi plynie posledný rok z jeho päťročného kontraktu, ktorý mu garantuje v priemere 3,27 milióna dolárov za sezónu. Informáciu priniesla agentúra AP.

Scandella opäť zmenil dres, zamieril z Montrealu do St. Louis

Kanadský hokejový obranca Marco Scandella druhýkrát v prebiehajúcej sezóne NHL zmenil dres. Vedenie Montrealu Canadiens ho v utorok poslalo do St. Louis Blues výmenou za voľbu v 2. kole tohtoročného draftu a podmienenú voľbu v 4. kole budúcoročného draftu.

Scandella už v januári putoval z Buffala do Montrealu, Canadiens ho teraz vymenili k obhajcovi titulu. Blues potrebujú zaceliť dieru v obrane po Jayovi Bouwmeesterovi, ktorý sa zotavuje po srdcovej príhode.

Dvadsaťdeväťročný Scandella začal profiligovú kariéru pred desiatimi rokmi v Minnesote, v tomto ročníku nazbieral v dresoch Sabres a Canadiens dovedna 12 bodov (4+8) v 51 stretnutiach. V lete mu vyprší päťročná zmluva a môže sa stať neobmedzeným voľným hráčom. Informoval o tom web NHL.

Senators vymenili obrancu DeMela do Winnipegu

Vedenie klubu NHL Ottawa Senators vymenilo obrancu Dylana DeMela do Winnipegu za voľbu v 3. kole tohtoročného draftu. Dvadsaťšesťročný hokejista sa bude snažiť pomôcť Jets prebojovať sa do play off, na postupové priečky v Západnej konferencii momentálne strácajú jeden bod.

DeMelo prišiel do Ottawy v roku 2018 zo San Jose, v 49 zápasoch v tejto sezóne nazbieral v drese „senátorov“ desať asistencií. Dvojročný kontrakt mu vyprší na konci ročníka, 1. júla sa môže stať neobmedzeným voľným hráčom. Informoval o tom web NHL.