Can od budúcej sezóny v Dortmunde na riadny prestup

Nemecký futbalový reprezentant Emre Can sa po sezóne stane riadnym hráčom Borussie Dortmund, do ktorej v januári zamieril z Juventusu Turín na hosťovanie.

Nemecký futbalista Emre Can — Foto: TASR/AP

Dortmund 18. februára (TASR) - Nemecký futbalový reprezentant Emre Can sa po sezóne stane riadnym hráčom Borussie Dortmund, do ktorej v januári zamieril z Juventusu Turín na hosťovanie. BVB to v utorok potvrdil na klubovom webe po vzájomnej dohode oboch klubov.

Podľa agentúry DPA zinkasuje Juventus 25 miliónov eur. Dvadsaťšesťročný obranca sa upíše Borussii do roku 2024. Can v minulosti obliekal aj dresy Bayernu Mníchov, Bayeru leverkusen či FC Liverpool.