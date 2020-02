Ľubomíra Somodiová

Dnes o 20:49 čítanie na minútu 0 zdieľaní Chrípková sezóna vrcholí: Ak chcete zostať zdravý, naučte sa správne si umývať ruky

Ak sa chcete vyhnúť chrípke či iným jej podobným ochoreniam, sebe a svojim blízkym môžete pomôcť aj častým a správnym umývaním rúk.

iIustračná foto — Foto: Pixabay/jackmac34

BRATISLAVA 19. februára - Ak sa obávate nového koronavírusu COVID-19 alebo sa chcete vyhnúť obyčajnej chrípke, ktorá má svoju sezónu, môže vám pomôcť aj tá najzákladnejšia vec - umývanie rúk.

Kým mnohí ľudia chvatne kupujú ochranné rúška, Svetová zdravotnícka organizácia a aj iné zdravotné organizácie zdravým ľuďom neodporúčajú ich nosenie. Sú skôr vhodné pre nakazených, ktorí berú ohľad na druhých a snažia sa neroznášať chorobu okolo seba. Píše magazín Popular Science.

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Vírusy sa radi zdržiavajú na kľučkách

Hoci chrípka a chrípke podobné ochorenia sú prenosné vzduchom, ich vírusy sa radi zdržiavajú aj na kľučkách, minciach, stoloch, klávesniciach, pokladničných pásoch, tlačidlách bankomatu a s obľubou si posedia v akejkoľvek čakárni, či len tak na lavičke. Preto sa s neumytými rukami radšej nedotýkajte tváre, očí, nosa a úst. (Priemerný človek sa svojej tváre dotkne zhruba 52 krát za deň.)

Ilustračné foto. Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Je oveľa pravdepodobnejšie, že sa nakazíte dotykom takýchto povrchov. Najlepší spôsob, ako sa brániť, je preto aj časté umývanie rúk.

Podľa Centra pre kontrolu a prevenciu ochorení (CDC) môže šírenie povedomia o správnom umývaní rúk znižovať mieru respiračných ochorení o 16 až 21 percent, pri hnačkách je to dokonca až 40 percent.

Ako si správne umývať ruky?

Len 15 % ľudí si správne umýva ruky

Znie to neuveriteľne, ale iba 15 percent z nás si podľa WHO správne umýva ruky. Tu je návod podľa CDC (Centrum pre kontrolu ochorení a ich prevencie), ako na to:

1. Namočte si ruky vo vode, ktorá má pre vás príjemnú teplotu. V skutočnosti nemôžete dostatočne zohriať vodu na to, aby ste zabili mikróby bez toho, aby ste spálili pokožku. Najideálnejšie je umyť si ruky až po zápästia.

2. Namydlite si ruky. Trite si dlane. Nevynechajte ani chrbát ruky a priestor medzi prstami a nechtami.

3. Ruky si drhnite aspoň 20 -30 sekúnd.

4. Následne si ruky dôkladne opláchnite vodou.

5. Vysušte si ich pomocou čistého uteráka alebo vzduchu. Mokré ruky ľahšie prenášajú mikróby.