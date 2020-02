Klaudia Fiolová

Dnes o 21:29 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Sú jedným z najstabilnejších párov Hollywoodu: Goldie Hawn a Kurt Russell oslávili 37. výročie svadby a majú skvelú novinku

Málokto vie, ale prvé rande mali práve na sviatok sv. Valentína.

Na natáčaní filmu Cez palubu už boli do seba zamilovaní aj v reálnom živote — Foto: Instagram@lynnc72, goldiehawn

HOLLYWOOD 19. februára - Goldie Hawn a Kurt Russell patria medzi najobľúbenejšie páry Hollywoodu. Ikonická dvojica má za sebou niekoľko spoločných filmov a práve vďaka nim sa ich cesty spojili.

Počas natáčania filmu Cez palubu už boli zamilovaní aj mimo kamier

Keď sa dvojica prvýkrát stretla na natáčaní, Goldie mala 21 rokov a Kurt len 16. Boli si sympatickí od prvého momentu, ale kvôli veku tomu dali čas. Až počas natáčania filmu „...a po šichte swing“ v roku 1984 pozval herec krásnu blondínu na rande. Hoci filmy, v ktorých hrali spolu, často nepozerajú, priznali sa, že keď natáčali slávny film „Cez palubu“, už boli do seba zamilovaní aj mimo kamier.

Prvé rande mali práve na sviatok sv. Valentína

Ako Kurt prezradil, prvýkrát zobral oficiálne Goldie na večeru práve 14. februára. „Naša prvá spoločná večera bola práve na Valentína. Mali sme dobré jedlo, veľa sme sa rozprávali a boli sme si navzájom veľmi sympatickí. Tak sme sa dohodli, že to ešte zopakujeme,“ spomína herec. Pre obidvoch je rodina na prvom mieste. Keďže už Goldie mala v tom čase 2 deti, Olivera a Kate, bolo pre ňu veľmi dôležité, aby si s ním aj jej deti dobre vychádzali a rozumeli. „Keď sa moja mamina do Kurta zaľúbila, pozvala ho k nám domov. My s bratom sme už boli v posteli. Kurt prišiel k nám, len tak sedel pri posteli a pozoroval nás. Vtedy nastal ten moment u mamičky, keď si nás predstavila všetkých spolu ako rodinu,“ prezradila tiež známa herečka Kate Hudson, dcéra Goldie, v rozhovore pre portál Shared.

Po rokoch sa opäť objavia spolu vo vianočnom filme

Od natáčania slávneho filmu Cez palubu dvojica spolu film nenakrúcala. Až v roku 2018 sa objavili spolu vo vianočnom filme Vianočná kronika. Herec tam stvárnil hlavnú postavu Santa Clausa a herečka jeho manželku. Pre veľký úspech sa režisér rozhodol natočiť pokračovanie filmu, kde nemôžu chýbať ani Pán a Pani Clausovci v podobe Kurta a Goldie. O skvelú novinku sa 74-ročná herečka podelila aj s fanúšikmi na svojom Instagrame. „Som veľmi šťastná, že môžem byť súčasťou pokračovania filmu a že môžem hrať po boku môjho manžela, ktorý je pre mňa Santa Clausom aj mimo kamier,“ napísala pod príspevkom.