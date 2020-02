TASR

Beh na lyžiach: Kläbo sa priblížil Boľšunovovi, Svahnová o bod v červenom

Nórska bežkyňa na lyžiach Theresa Johaugová triumfovala v utorňajšom šprinte voľnou technikou v rámci Svetového pohára v Aare.

Nórsky bežec na lyžiach Johannes Hösflot Kläbo (uprostred) sa teší na pódiu z víťazstva v druhej etape Tour de Ski. Druhý skončil Talian Federico Pellegrino (vľavo) a tretí Francúz Richard Jouve (vpravo) — Foto: TASR/AP

Aare 18. februára (TASR) - Nórska bežkyňa na lyžiach Theresa Johaugová triumfovala v utorňajšom šprinte voľnou technikou v rámci Svetového pohára v Aare. Na pódiu ju doplnili rovnako ako na dvoch predchádzajúcich pretekoch na švédskej pôde jej krajanky. Druhá skončila s odstupom +1,73 sekundy Heidi Wengová, tretia skončila Astrid Uhrenholdtová Jacobsenová (+2,47).

Pre suverénku ženského Svetového pohára to bolo premiérové prvenstvo v šprinte, ktorý je jej najslabšou disciplínou. Lenže v Aare sa finišovalo v priestore pod zjazdovkou do prudkého kopca a to Johaugovej sedelo. „Boli to šialené preteky, ale mne to vyhovovalo. Som vrchárka a dnes som mala svoj deň. Triumf v šprinte pre mňa znamená veľa,“ povedala pre reportérku FIS.

Suverénny Kläbo

Medzi mužmi dominoval líder klasifikácie šprintérov Nór Johannes Hösflot Kläbo, vo finále zvíťazil s veľkým náskokom pred ďalšími špecialistami na šprint Talianom Federicom Pellegrinom (+2,39) a Francúzom Renaudom Jayom (+3,70). „Ťažký deň, ale ja som si to užil. Ten veľký náskok ma až prekvapil. Toto víťazstvo som potreboval, aby som sa po zranení ruky vrátil do psychickej pohody,“ tešil sa Kläbo.

Slováci na podujatí neštartovali. Vedúci muž celkového poradia Svetového pohára Alexander Boľšunov z Ruska skončil po semifinálovom páde napokon na 8. mieste, no pred druhým Kläbom má stále náskok takmer 500 bodov.

Johaugová v súboji o veľký krištáľový glóbus dominuje, no dramatický je boj o malý glóbus za šprint. V utorok šiesta Švédka Linn Svahnová sa posunula o jediný bod do čela klasifikácie pred Slovinku Anamariju Lampičovú, ktorá skončila v Aare na 18. mieste.