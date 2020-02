TASR

Dnes o 10:20 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní NHL: Marinčin si pripísal prvý bod v sezóne, asistoval aj Tatar

Slovenský hokejový obranca Martin Marinčin si pripísal premiérový bod v prebiehajúcej sezóne NHL.

Mike Green (vľavo) z Detroitu a Tomáš Tatar z Montrealu — Foto: TASR/AP

New York 19. februára (TASR) - Slovenský hokejový obranca Martin Marinčin si pripísal premiérový bod v prebiehajúcej sezóne NHL. Na ľade Pittsburghu asistoval pri druhom góle Toronta, ktoré však prehralo s Penguins 2:5. Gólom a tromi asistenciami sa na triumfe domácich podieľal kapitán Sidney Crosby.

V noci na stredu bodoval aj Tomáš Tatar, ktorý rovnako zaznamenal jednu asistenciu, no jeho Montreal neudržal v tretej tretine náskok 3:1 a podľahol domácemu Detroitu 3:4. Pre slovenského útočníka to bol 54. bod (21+33) v 62. zápase sezóny. S 33 asistenciami si vyrovnal osobné profiligové maximum z minulého ročníka. Pevne mieri aj za svojím bodovým rekordom, vlani získal 58 bodov v 80 dueloch.

Penguins si v zápase s Torontom vypracovali päťgólový náskok, hostia dokázali dvoma presnými zásahmi už len zmierniť prehru. Pittsburgh sa vďaka zisku dvoch bodov posunul na čelo Metropolitnej divízie, vo Východnej konferencii má tretiu najlepšiu bilanciu.

„Toto je Sidneyho najobľúbenejšia časť roka. Má tendenciu hrať najlepšie, keď sú stávky vysoko. Dokáže ovplyvniť charakter celého zápasu, dnes to bol názorný príklad,“ tešil sa z výkonu svojho kapitána tréner Penguins Mike Sullivan. Crosby zaznamenal 34. zápas v kariére, v ktorom dosiahol aspoň štyri body.

Toronto tuho bojuje o play off, aktuálne mu síce patrí tretia postupová pozícia v Atlantickej divízii, no New York Islanders, Carolina i momentálne nepostupujúci Columbus majú vo Východnej konferencii o dva body viac.

„Zdá sa, že si stále neuvedomujeme naliehavosť našej situácie. Neviem, čo potrebujeme viac k tomu, aby sme sa motivovali. Nachádzame sa evidentne v kľúčovej fáze sezóny. Musíme si jasne určiť, čo chceme robiť,“ burcoval svojich spoluhráčov kapitán Maple Leafs John Tavares.

Marinčin sa po osemzápasovej odmlke vrátil do zostavy Toronta a v 19. zápase sezóny sa dočkal prvého kanadského bodu, počas 13:23 minút si okrem asistencie pripísal aj jeden strelecký pokus.

Dobrá nálada nie je ani v druhom slávnom kanadskom klube. Montreal nestačil na najslabší tím súťaže Detroit a druhýkrát v sezóne ťahá šnúru piatich prehier. „Nemôžem si obuť korčule a hrať za nich. Potrebujeme skrátka hrať celých 60 minút,“ povzdychol si tréner Canadiens Claude Julien. Na 3:3 vyrovnal veterán Mike Green, pre skúseného obrancu to bol okrúhly 500. bod v súťaži.

Tatar mal prsty vo vydarenej presilovkovej kombinácii hostí v 33. minúte, po jeho prihrávke Jordan Weal poslal zadovkou puk na skórujúceho Nicka Suzukiho. Montreal však dvojgólový náskok neudržal a prehral s Detroitom v tejto sezóne všetky zápasy.

„Je to dobrý pocit zdolať ich štyrikrát. Majú dobrého brankára, dobrý tím. V predchádzajúcich rokoch nám dali niekoľkokrát poriadnu nakladačku,“ povedal útočník Red Wings Dylan Larkin. Tatar proti svojmu bývalému klubu odohral 17 minút, predviedol aj dva bodyčeky a na súperovu bránku vyslal jednu strelu.

Náladu si vylepšili hráči St. Lous Blues, ktorí zdolali New Jersey 3:0 a ukončili sériu piatich prehier. Z uplynulých deviatich duelov vyhral obhajca titulu iba dvakrát, napriek tomu sa naďalej drží na čele Západnej konferencie o dva body pred Dallasom. Columbus prehral piaty duel v rade, podľahol Philadelphii na jej ľade 1:5.