Zuzana vlastnoručne premieňa nebezpečné zastávky. Jej nápadu sa ujali ľudia vo viacerých mestách

BRATISLAVA 19. februára - Trnavčanka Zuzana Lančaričová je autorkou projektu Bezpečné zastávky. Práve ten sa snaží upozorniť na to, že miliarda vtákov ročne zahynie vo svete v dôsledku nárazu do presklenej plochy. Preto začala spolu s dobrovoľníkmi a študentmi zo základných škôl realizovať svoj nápad a polepiť presklené zastávky nálepkami, ktoré upozornia vtáky na prekážku. Projekt sa okrem jej rodného mesta ujal aj v ďalších slovenských mestách.

Ako prišiel nápad na zabezpečenie zastávok pred nárazmi?

Tento nápad prišiel potom, ako som pravidelne nachádzala pri autobusovej zastávke uhynuté vtáčence v dôsledku ich nárazu do sklenenej výplne prístrešku zastávky MHD. Začala som sa touto témou zaoberať a pri pátraní na internete som zistila, že sa na Slovensku tejto problematike venovalo iba zopár zanietencov. Keďže predchádzanie kolíziám vtáctva so sklenenou prekážkou má veľmi jednoduché riešenie, pustila som sa do realizácie nápadu.

Pri lepení nálepiek pomáhali dobrovoľníci a aj deti zo základných škôl — Foto: Facebook/Bezpečné zastávky

Aké to má pozitívne účinky?

Efektívny polep sklenenej výplne zabráni kolíziám vtáctva s touto prekážkou. Efektívny znamená, že nestačí nalepiť na okno siluetu vtáčika. To nefunguje. Vtáka na prekážku neupozorní nálepka, ale to, že cez túto plochu nedokáže preletieť. Polep musí byť preto nalepený dostatočne nahusto, maximálne 15 cm rozostupy medzi jednotlivými nálepkami.

Čo všetko spája projekt Bezpečné zastávky?

Cieľom projektu Bezpečné zastávky bolo zabezpečiť proti nárazom všetky rizikové prístrešky v Trnave a zabrániť tak ďalším zbytočným úhynom. Projektu predchádzal monitoring všetkých presklených prístreškov MHD v Trnave. 41 prístreškov bolo potrebné zabezpečiť polepom.

Ďalším cieľom projektu taktiež zapojiť mládež zo základných škôl a dobrovoľníkov, aby mala táto aktivita aj edukačný charakter. Celkovo sa do olepovania zapojili dve základné školy MŠ ZŠ Hrnčiarovce nad Parnou a MŠ ZŠ Vančurova a boli zorganizované dva dobrovoľnícke dni. Vďaka týmto skvelým ľuďom a deťom, ktorí sa akcie zúčastnili, išlo všetko ako po masle. V priebehu niekoľkých mesiacov sme olepili takmer všetky rizikové prístrešky. Zároveň tento projekt inšpiroval mnoho ďalších ľudí, ktorí plánujú niečo podobné zrealizovať v ich meste. Z čoho mám naozaj veľkú radosť.

Vtáky nedokážu rozoznať priehľadné sklo a preto majú tendenciu cez túto prekážku preletieť

Pre koho sú sklenené zastávky nebezpečné?

Sklenená výplň (nielen na zastávkach) je nebezpečná pre všetky vtáky žijúce s nami v intravilánoch miest. Okrem holuba domáceho sú všetky vtáky zákonom chránené živočíchy. Vtáky nedokážu rozlíšiť, čo je skutočnosť a čo iba zrkadliaci sa odraz alebo priehľadné sklo. Preto majú tendenciu cez túto prekážku preletieť. Zároveň tým, že majú oči umiestnené po bokoch hlavy a všímajú si najmä priestor pod nimi, vletia do takejto presklenej prekážky v plnej rýchlosti. Spevavce lietajú rýchlosťou okolo 30 km/hod., holuby dokážu letieť až 70 km/hod. Náraz do skla preto pre nich býva v drvivej väčšine prípadov fatálny. Žiaľ, v súčasnosti sa sklo stalo obľúbeným stavebným materiálom. Preto je veľmi dôležité, aby sa táto problematika dostala do povedomia verejnosti a projektantov či študentov architektúry, ktorí tieto stavby navrhujú. Všetko pre to, aby si uvedomili, že každý luxus niečo stojí. V tomto prípade stojí životy vzácnych živočíchov, ktorí majú v ekosystéme a pre nás, ľudí, nenahraditeľné funkcie.

Ktoré zastávky v akom meste ste zatiaľ „prerobili“?

Podarilo sa nám olepiť prístrešky MHD v Trnave, v súčasnosti prebieha polep prístreškov MHD dobrovoľníkmi v Trenčíne a chystá sa aj vo Zvolene. V Trnave pokračujem v spolupráci so základnými školami Gorkého a ZŠ s MŠ Hrnčiarovce nad Parnou. Snažíme sa zohnať finančné prostriedky na polep okien na budove školy. V areáloch škôl sa nachádzajú často dreviny, ktoré sa vtákom v množstve okien zrkadlia a dochádza tu preto veľmi často k nárazom.

Zastávky sú po nálepkách bezpečné pre vtáctvo — Foto: Facebook/Bezpečné zastávky

Polep na zastávkach musí byť nalepený nahusto, aby si ho vtáci všimli a vyhli sa tak sklu

Aké máte na to odozvy?

V mojom okolí sa táto téma dotkla množstva ľudí, ktorí si doteraz závažnosť dôsledkov skla pre vtáctvo neuvedomovali. Rovnako tak projekt inšpiroval množstvo ľudí, ktorí sa rozhodli vziať iniciatívu do vlastných rúk a pomôcť tak vtáčkom vo svojich mestách. To je pre mňa tou najväčšou odmenou, že sa to projektom neskončilo, ale, naopak, začalo. Dúfam, že sa postupne začnú prebúdzať najmä vlastníci a prevádzkovatelia presklených plôch, na ktorých dochádza k preukázateľným úhynom chránených živočíchov, a začnú zodpovedne realizovať opatrenia proti týmto kolíziám.