Do kampane Do práce na bicykli sa v Šali tento rok zapoja aj školy

Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Šaľa 18. februára (TASR) - Mesto Šaľa sa opäť zapojí do kampane Do práce na bicykli. Ako uviedla Dajana Hanesová z mestského úradu, v tomto roku sa do akcie môžu zapojiť aj materské a základné školy. Zatiaľ sa prihlásili dve základné školy (ZŠ) a jedna škôlka.

„Radnica prostredníctvom mestskej polície zabezpečí, aby sa deti mohli bezpečne prepraviť do svojich škôl. Tie ešte pred začatím tejto kampane zorganizujú prednášky pre deti a rodičov,“ uviedla Hanesová.

Mestský úrad už vyzval všetky materské a základné školy v Šali, aby sa do kampane zapojili. „Tím musí mať minimálne dvoch a maximálne štyroch členov, ktorí musia byť z jednej organizácie. Aby mesto mohlo zabezpečiť dostatok bezpečnostných prvkov, je potrebné, aby nám účastníci o svojom záujme dali vedieť,“ pripomenula Hanesová.

Podľa jej slov má účasť v súťaži rastúcu tendenciu. V roku 2019 sa v Šali do kampane zaregistrovalo 39 tímov a 136 jednotlivcov. „Cieľom súťaže je podporiť rozvoj trvalo udržateľnej mobility v mestách, motivovať samosprávy, aby na svojom území vytvárali kvalitné a bezpečné podmienky pre využívanie bicykla na prepravu po meste, a takisto motivovať i zamestnávateľov k vytvoreniu vhodných podmienok pre bezpečné uloženie bicykla vo svojich sídlach,“ vysvetlila Hanesová.