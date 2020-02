Dominika Pacigová

Dnes o 10:49 čítanie na minútu 0 zdieľaní Farmárka riskovala vlastný život, aby zachránila bezbranné zvieratá. Počas búrky Dennis skočila rovno do rozzúrenej vody

Farmárka skočila do ľadovej vody, aby zachránila zvieratá, ktoré boli v nebezpečenstve. Podarilo sa jej zachrániť všetky ovce aj jahňatá.

Na snímke je farmárka Faye Russell. — Foto: Facebook - Faye Russell

EGGINTON 19. februára - Víchrica Dennis spôsobila na Britských ostrovoch záplavy a vážne škody. Priniesla so sebou prívalové vlny, lejaky a silný vietor. V nebezpečenstve boli aj zvieratá, ktoré začal unášať silný prúd vody. 26-ročná farmárka skočila do rozzúrenej vody a riskovala vlastný život, aby zachránila jahňatá a ovce, uvádza portál Metro.

Prúd vody bol neuveriteľne silný

Keď sa farmárka dozvedela, že zvieratá sú v nebezpečenstve, ani na sekundu nezaváhala. Okolo pásu si uviazala lano a skočila do ľadovej vody, aby zachránila jahňatá a ovce. „Ak by som sa dostala do nebezpečenstva, vytiahli by ma susedia. Na konci lana boli dvaja, pretože prúd vody bol neuveriteľne silný,“ povedala 26-ročná Faye Russell.

Na snímke je farmárka, ktorá zachraňuje topiace sa zvieratá. Foto: Facebook - Faye Russell

Keď sa jej konečne podarilo dostať sa k zvieratám, snažila sa ich dostať čím skôr do bezpečia. „Plávala som a v rukách som mala jahňatá. Snažila som sa ich udržať nad hladinou,“ dodala.

Zachránila všetky zvieratá

Zvieratá sú pre ňu všetkým. „Sú na prvom mieste v živote každého farmára. Žijeme pre nich, celý život trávime s nimi a každé zviera menovite poznáme,“ vysvetlila mladá farmárka.

V dnešných dňoch je veľmi šťastná, že sa jej podarilo zachrániť všetky topiace sa ovce aj jahňatá. Ďakuje aj susedom, ktorí jej pomohli a podali jej pomocnú ruku.