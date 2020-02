V Bruseli odhalili sochu na pamiatku Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej

TASR

Pamätník na počesť zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, ako aj maltskej novinárky Daphne Caruanovej-Galiziovej odhalili v utorok v europarlamente.

Brusel/Bratislava 18. februára (TASR) - Pamätník na počesť zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, ako aj maltskej novinárky Daphne Caruanovej-Galiziovej odhalili v utorok v europarlamente.

Autorom diela s nápisom Immortal Truth (Nesmrteľná pravda) je slovenský študent architektúry Martin Mjartan. Socha bude týždeň zdobiť hlavné výstavisko na treťom poschodí, a potom by mala byť presunutá do priestorov pre novinárov.

Na podujatí, ktoré pripravili slovenská europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS) a maltský poslanec David Casa, sa zúčastnili podpredsedníčka Európskej komisie (EK) pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová, podpredsedníčka Európskeho parlamentu (EP) Mairead McGuinnessová, ako aj viacerí europoslanci a zástupcovia médií. Rodinných príslušníkov Jána Kuciaka, Martiny Kušnírovej a Daphne Caruanovej-Galiziovej v popoludňajších hodinách prijal aj predseda EP David Sassoli.

Účastníci podujatia vo svojich vystúpeniach pripomenuli význam novinárov pre demokraciu. Odkázali, že pravdu a novinárov ako jej poslov treba chrániť a že „nesmrteľnú“ pravdu nemožno zabiť, aj keď sa o to pokúšajú ľudia, pre ktorých je odhaľovanie pravdy a korupcie nepohodlné, a sú to neraz ľudia z tých najvyšších poschodí politiky.

Jourová v mene eurokomisie, ako aj McGuinnessová v mene europarlamentu príbuzných zavraždených uistili, že obe inštitúcie urobia maximum pre to, aby vinníci v prípade oboch vrážd boli nájdení, postavení pred súd a potrestaní.

Casa pre slovenské médiá zdôraznil, že umelecké dielo bude nielen "večnou pamiatkou" na zavraždených novinárov, ale bude pripomínať aj záväzok europarlamentu, že sa bude pokračovať v odhaľovaní káuz, o ktorých písali Kuciak či Caruanová-Galiziová. Poslankyňa Nicholsonová ozrejmila, že k nápadu pripraviť toto podujatie ju inšpirovala Zlatica Kušnírová, matka zavraždenej Martiny.

Dôveru v spravodlivosť a isté uspokojenie s tým, že na prípad sa nezabudne ani v Bruseli, prejavili rodičia zavraždených. Otec novinára Jozef Kuciak vyjadril nádej, že zistenia jeho syna sa budú naďalej vyšetrovať a že pomôže aj novozriadená Európska prokuratúra (EPPO).

Obe rodiny netajili obavy, že proces s obžalovanými môže skončiť na Najvyššom súde SR. Aj preto naznačili, že sú radi, že mali možnosť vystúpiť v Európskom parlamente a tlmočiť svoj odkaz, že Európska prokuratúra dozrie aj na tento prípad.

Mladý umelec z Považskej Bystrice Martin Mjartan, študent architektúry odbor dizajn, vytvoril dielo z nehrdzavejúceho kovu a čierneho železa. Vonkajší nepriestrelný obal tvorí nápis „Immortal“ so stopami po nastrelených guľkách a vnútri sa skrýva nápis „Truth“. To podľa neho znamená, že pravda je vždy tak trochu skrytá a treba ju objavovať - ako to robili napríklad Kuciak a Caruanová-Galiziová.