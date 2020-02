TASR

Fortuna liga: Olejník v Senici skončil. Pripadal si ako v telenovele

Jozef Olejník — Foto: TASR/Edmund Örzsik

Senica 18. februára (TASR) - Slovenský futbalový klub FK Senica je opäť bez hlavného trénera. Ako v utorok informoval portál sport.sk, v klube len po troch dňoch skončil aj Jozef Olejník, ktorý minulý týždeň nastúpil po českom koučovi Michalovi Ščasnom.

V prvom jarnom kole viedol mužstvo v Dunajskej Strede (0:0) Eduard Pagáč, ktorý je profesionálny tréner v klube v kategórii do 19 rokov a platí ho teda Slovenský futbalový zväz (SFZ). Pagáč dostal výnimku na jeden zápas, aby viedol prvé mužstvo. V klube panuje turbulentné obdobie.

Starý hlavný akcionár spoločnosť Peeble Beach Group, S.L. z Južnej Ameriky odstúpila k 5. februáru 2020 ako kontrolná skupina klub spoločnosti Kosmos Invest s.r.o. Zmena majiteľov ale nie je dotiahnutá a tak zápas mohli odohrať a viesť hráči (aj z akadémie), resp. tréneri, ktorí sú aktuálne zazmluvnení a riadne zaregistrovaní.

„Pripadal som si ako v argentínskej telenovele,“ reagoval pre sport.sk 45-ročný Olejník a pridal podrobnosti: „Začnem niektorými faktami. Dostal som ponuku zo Senice, ktorú som prijal. Nový investor riešil príchod nových hráčov. V sobotu som prišiel do kabíny a bolo mi prostredníctvom funkcionára Ivana Tobiáša oznámené, že nemôžem viesť ďalej prípravu a nepôjdem ani na zápas do Dunajskej Stredy ako hlavný tréner. To je skutočnosť, ktorú som musel prijať a odraziť sa od nej. Neviem, či sa mám z toho smiať, alebo plakať. Pár dní pred jarnou časťou sme nespoznali prakticky žiadne odpovede. Existuje len veľa otázok. Musím sa priznať, že som sa na prácu tešil a rýchly koniec mi vhod nepadol. Vyskytla sa šanca vstúpiť ako tréner do najvyššej súťaže, tak som to prijal. Tešil som sa, že spoločnými silami niečo urobíme a budeme mužstvo výkonnostne posúvať. Vnímam to tak, že som bol vtiahnutý medzi dve kolesá, pôvodných a nových investorov, ktoré medzi sebou bojujú.“

Senica je v tabuľke na 9. mieste s 20 bodmi.