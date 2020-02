TASR

Manchester United porazil Chelsea a zamiešal karty v boji o Ligu majstrov

Gólová hlavička Harryho Maguira — Foto: TASR/AP

Londýn 18. februára (TASR) - Futbalisti Manchestru United zamiešali karty v boji o účasť v Lige majstrov 2020/2021. Po triumfe 2:0 na pôde londýnskej Chelsea poskočili v tabuľke na siedme miesto, pričom na piaty Tottenham Hotspur strácajú iba dva body. Dvanásť kôl pred koncom anglickej Premier League delí tímy na 4.-11. priečke sedem bodov.

Manchester City dostal za hrubé porušenie pravidiel finančnej fair play dvojročný zákaz štartu v európskych klubových súťažiach. Priamo do skupinovej fázy LM sa tak kvalifikuje aj tím, ktorý skončí v Premier League piaty. United na Stamford Bridge oživili šance na postup do prestížnej súťaže vďaka gólovým hlavičkám Anthonyho Martiala a Harryho Maguirea.

Maguire si koledoval o červenú kartu

„Verím, že toto víťazstvo bude pre nás dobrý odrazový mostík. V tejto sezóne zatiaľ doplácame na to, že nepodávame konštantné výkony. Zdolali sme Manchester City, Chelsea a uchmatli bod Liverpoolu, no postrácali sme body proti papierovo slabším tímom. V zápasoch s nimi sme sa nedokázali vyrovnať s tlakom," priznal kapitán „červených diablov" Maguire.

Ten si v dueli proti Chelsea po súboji s Michym Batshuayiom koledoval o červenú kartu. Rozhodcovia mu však napokon neudelili ani žltú. „Batshuayia som chytil, ale nemal som v úmysle kopnúť ho, alebo mu nejakým spôsobom ublížiť,“ bránil sa anglický reprezentačný stopér.

Zranenia v tíme Chelsea

Koučovi Chelsea Frankovi Lampardovi pre zranenie chýbal najlepší strelec Tammy Abraham. K dispozícii nebol ani krídelník Callum Hudson-Odoi a francúzsky stredopoliar N‘Golo Kante už po 11 minútach odkrivkal z ihriska. Do druhého polčasu nezasiahol ani obranca Andreas Christensen, ktorý v závere úvodného dejstva dostal kopanec do hlavy. S oslabeniami sa Chelsea nedokázala vyrovnať.

„Pre tento ročník Premier League je príznačné, že tímy bojujúce o európske klubové súťaže sa oberajú o body. V tabuľke sme štvrtí vďaka tomu, že nám vyšlo niekoľko dôležitých zápasov. Čaká nás však ešte veľa práce, ak chceme splniť náš cieľ a vybojovať si miestenku do Ligy majstrov. Naším najväčším problémom je dopraviť loptu do súperovej siete, čo potvrdil aj zápas s United. Je to ako obohratá platňa. Musíme sa čím skôr zmobilizovať a dobre sa pripraviť na sobotňajšie derby s Tottenhamom. Týmto duelom odštartuje rozhodujúca časť sezóny,“ uviedol Lampard.