Hviezdami týždňa NHL sa stali Draisaitl, Vasilevskij a Toffoli

Hráč Edmontonu Leon Draisaitl — Foto: TASR/AP

New York 18. februára (TASR) - Hviezdami týždňa v zámorskej hokejovej NHL sa stali center Edmontonu Leon Draisaitl, brankár Andrej Vasilevskij z Tampy Bay a krídelník Tyler Toffoli (Los Angeles/Vancouver).

Ocenenie pre prvú hviezdu získal Draisaitl, ktorý bol v minulom týždni najproduktívnejší hráč súťaže, keď získal desať bodov za tri góly a sedem asistencií. Edmontonu pri absencii kapitána Connora McDavida pomohol k trom víťazstvám v štyroch zápasoch. Bodoval vo všetkých štyroch, zaznamenal pritom tri trojbodové duely. Nemecký útočník, ktorý suverénne vedie ligovú produktivitu, získal titul prvej hviezdy aj v predchádzajúcom týždni.

Druhou hviezdou týždňa sa stal Vasilevskij. Ruský brankár priviedol Lightning v sledovanom období k trom víťazstvám, pričom v nich zaznamenal priemer 1,64 gólu na zápas a úspešnosť zásahov 94,9 percenta.

Toffoli v dvoch dueloch v drese Los Angeles strelil štyri góly. Kings, ktorí už dávnejšie stratili šancu na postup do play off, ho na začiatku tohto týždňa vymenili do Vancouveru. Informoval o tom web tsn.ca.