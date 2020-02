TASR

Dnes o 14:09 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Danko prerušil mimoriadnu schôdzu do stredy

Predseda NR SR Andrej Danko (SNS) prerušil rokovanie mimoriadnej schôdze pléna do stredy 19. februára do 9.00 h.

Na snímke poslanci Národnej rady SR, zľava Alan Suchánek a Viera Dubačová, Miroslav Beblavý (všetci PS/Spolu) a nezaradený Martin Poliačik počas zasadnutia mimoriadnej schôdze parlamentu — Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 18. februára (TASR) - Predseda NR SR Andrej Danko (SNS) prerušil rokovanie mimoriadnej schôdze pléna do stredy 19. februára do 9.00 h. Urobil tak preto, lebo nezaradení poslanci zablokovali rokovanie a neprestali s obštrukciou ani po opakovaných Dankových výzvach.

Poslanci na nej prerokujú tri vládne návrhy zákonov, ktoré majú byť v skrátenom režime a zaoberať sa budú aj Istanbulským dohovorom.

Februárová schôdza už nebola plánovaná, Danko ju však zvolal po tom, ako vláda schválila tri právne normy. Za program schôdze hlasoval poslanecký klub Smeru-SD aj SNS. Podporil ho tiež poslanec Mosta-Híd Eduard Adamčík, ale aj poslanci ĽSNS.

Andrej Danko Foto: TASR/Jakub Kotian

Z nezaradených poslancov boli za program mimoriadnej schôdze aj Rastislav Holúbek, Natália Blahová, Miroslav Ivan, Juraj Kolesár, Peter Marček, Jana Nehézová, Jozef Rajtár, Martina Šimkovičová, Ľubomír Galko, Renáta Kaščáková a Milan Špánik. Proti hlasovalo 13 poslancov, prevažne poslanci SaS.

Novelou zákona o prídavku na dieťa sa má jeho výška zdvojnásobiť plošne aspoň na sumu 50 eur. Rodičia nezaopatreného dieťaťa tak majú získať väčšiu podporu zo strany štátu a toto opatrenie ich má čiastočne odbremeniť od finančných výdavkov. Ministerstvo práce zvýšenie tejto dávky odôvodňuje aj nepostačujúcou výškou v súčasnosti, hoci sa každoročne valorizuje.

Novelou zákona o sociálnom poistení by mali dôchodcovia ku koncu tohto roka dostať 13. dôchodok. Nárok naň majú mať všetci dôchodcovia a jeho výška by mala byť na úrovni súčasnej priemernej výšky dôchodku, teda 460,40 eura, predčasní dôchodcovia by mali dostať 433,20 eura. Sirotské dôchodky sú v priemernej výške 137,70 eura, priemerný dôchodok vdov je 263,10 eura, vdovcov 208,80 eura.

Na snímke poslanci Národnej rady SR počas zasadnutia mimoriadnej schôdze parlamentu Foto: TASR/Jakub Kotian

V prípade 100 % zdravotného postihnutia invalidov je priemerný dôchodok 380 eur, do 70 % postihnutia je táto suma na úrovni 209,90 eura. Sociálny dôchodok by mal dosiahnuť 255 eur a invalidný dôchodok z mladosti by mal byť vo výške 280,5 eura. Oba návrhy v sociálnej oblasti pochádzajú z dielne koaličného Smeru-SD.

Doladiť v parlamente sa má ešte návrh na zrušenie diaľničných známok. Zámer zrušiť známky pre fyzické osoby a právnické osoby s vozidlom do 3,5 tony predstavil Danko a uviedol ju ako jednu z podmienok tejto mimoriadnej schôdze parlamentu. Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) vyčíslil, že toto opatrenie by malo stáť približne 70 miliónov eur.

Poslanci tiež budú rokovať o Dohovore Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor).