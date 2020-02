Ľubomíra Somodiová

Dnes o 14:09 čítanie na minútu 0 zdieľaní Koniec supermarketom na úrodnej, zelenej pôde! Rakúšania zahájili boj proti jej ničeniu

V Rakúsku každý deň zmizne poľnohospodárska pôda vo veľkosti 10,4 hektárov, pričom sčasti za to môže práve výstavba supermarketov. To by sa teraz malo minimálne v Hornom Rakúsku zmeniť.

Ilustračné foto — Foto: Pexels/Anamul Rezwan, Pixabay

LINZ 18. februára - Poznáme to aj my. Nákupné centrá sú na okraji takmer každého väčšieho slovenského mesta, často na poliach s úrodnou pôdou či trávnatých porastoch. Rakúska spolková krajina Horné Rakúsko to na svojom území už nechce viac tolerovať. Chce chrániť svoje životné prostredie a pustila sa do ostrého boja proti ničeniu pôdy.

Obchody majú byť vnútri miest

V budúcnosti by mali byť supermarkety a veľké obchody situované do vnútra miest. Navyše, vo voľnej krajine nedostane investor povolenie k výstavbe novej budovy, pokiaľ je možné zrekonštruovať už existujúcu budovu na zelenej lúke, uvádza portál Info.cz.

Ilustračné foto. Foto: Pixabay/Skitterphoto

O novele zákona o územnom plánovaní a rozvoji rozhodla Rada Horného Rakúska. Platiť by mala od jesene 2020 po očakávanom schválení zastupiteľstvom.

„Prioritou je pre nás nakupovanie v meste. Chceme ukončiť pomalé vyľudňovanie metských centier,“ povedal na tlačovej konferencii v Linzi hornorakuský radný pre územný rozvoj Markus Achleitner.

Linz. Foto: Wikimedia

Novela počíta s tým, že veľké obchody a supermarkety sa budú stavať len vnútri priestoru ohraničenom ceduľami vjazdu do aglomerácie. Za mestom nebudú tieto stavby povolené. Foto: Pexels/Artem Beliaikin

Supermarket budúcnosti

Ľudovec Achlitner má jasnú víziu, ako by mali supermarkety budúcnosti vyzerať. Na rozdiel od obvyklého jednoposchodového obchodu by tie nové mali viacero poschodí.

„Parkovacie miesta by mali byť pod zemou, obchod v prízemí a na ďalších dvoch poschodiach by mali byť kancelárie a byty. A na streche najlepšie fotovoltaické panely,“ opísal svoju predstavu architekt. Podľa neho supermarkety stavajú na zelených lúkách väčšie parkoviská než potrebujú, len kvôli tomu, že pôda tam je lacnejšia.