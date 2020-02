TASR

Nemci chcú, aby bolo v predstavenstvách firiem viac žien

Nemecká ministerka pre rodinu Franziska Giffeyová chce pre predstavenstvá väčších firiem zaviesť kvótu minimálne jednej ženy ako členky.

Ilustračné foto — Foto: pexels.com/Christina Morillo

Berlín 17. februára (TASR) - Nemecká ministerka pre rodinu Franziska Giffeyová chce pre predstavenstvá väčších firiem zaviesť kvótu minimálne jednej ženy ako členky. Nové pravidlo by sa malo týkať kótovaných spoločností s viac než 2000 zamestnancami a najmenej štvorčlenným predstavenstvom.

Príslušný návrh zákona je v súčasnosti predložený vláde. „Chceli by sme to zvládnuť ešte tento rok,“ povedala Giffeyová. Osud návrhu je však neistý, pretože ešte chýba dohoda medzi koaličnými stranami. Nebude to však jednoduché, keďže kresťanskí demokrati už vlani podobný návrh odmietli.

Giffeyová pripomenula kvótu pre členov dozorných rád, ktorá platí od začiatku roka 2016. Zhruba stovka najväčších kótovaných spoločností musí minimálne 30 % kresiel v kontrolných grémiách obsadiť ženami. Tento zákon predpisuje celému množstvu ďalších firiem povinnosť stanoviť vlastné ciele pre podiel žien na funkciách v najvyššom vedení. Zákonom stanovená kvóta pre predstavenstvá zatiaľ neexistuje.

Ministerka kritizuje, že 70 % spoločností si nestanovilo žiadne ciele. „Takto to ďalej nejde,“ cituje ju agentúra DPA. Podporu má tento nápad aj zo strany odborov, podľa ktorých sú čisto pánske kluby zastarané. V predstavenstvách doteraz sedí len 7 % žien. „S dobrovoľnosťou sa nikam nedostaneme,“ skonštatovala Giffeyová.

Odborové združenie Nemecka privítalo tento návrh. „Potrebujeme záväznú kvótu a sankcie, ak sa pravidlá nebudú dodržiavať,“ povedala viceprezidentka Elke Hannacková. Inštitút IW naproti tomu kritizoval ministerkine plány ako „symbolickú politiku s vedľajšími účinkami“.

Ženy nie sú z princípu lepšie ani horšie než muži. Ak sa žena dostane do dozornej rady pre svoje schopnosti, je kvóta zbytočná. „Čo sa však stane v spoločnostiach, v ktorých to tak nie je, v ktorých sú muži presvedčivejší a vhodnejší?“ zareagoval expert na trh práce Oliver Stettes.

Zelení kritizovali Giffeyovej plány ako nedostatočné. Na kvótu je síce podľa nich najvyšší čas, „je však škoda, že pravidlo ministerky bude platiť len na smiešny počet najviac stovky spoločností v Nemecku“, ako sa vyjadrili hovorkyňa pre politiku vo vzťahu k ženám Ulle Schauwsová a zástupkyňa pre stredné podniky Claudia Müllerová.