KHL: Petrohrad si poľahky poradil s Vladivostokom

Hráči CSKA Moskva uspeli na ľade Dinama Minsk 4:1. SKA Petrohrad triumfoval nad Admiralom Vladivostok 6:0.

Ilustračné foto — Foto: TASR/AP

Moskva 17. februára (TASR) – V pondelňajšom zápase Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) zvíťazil Čerepovec na ľade Čeľabinska 4:2. Hostia sa pokúšajú prebojovať do najlepšej osmičky Západnej konferencie a do play off. Hráči CSKA Moskva uspeli na ľade Dinama Minsk 4:1. SKA Petrohrad triumfoval nad Admiralom Vladivostok 6:0.