Klaudia Fiolová

Dnes o 20:49 čítanie na minútu 0 zdieľaní Harrison Ford sa vráti ako legendárny Indiana Jones! Prezradil, kedy začne nakrúcanie

Slávny herec to prezradil počas talkshow Ellen DeGeneresovej.

Harrison Ford prezradil v rozhovore dátum začatia nakrúcania — Foto: TASR/AP

HOLLYWOOD 17. februára (TASR) - Americký herec Harrison Ford oznámil, že čoskoro začne nakrúcať piaty diel dobrodružnej série o archeológovi Indiana Jonesovi. Informovala o tom v sobotu stanica Sky News.

Herec v talkshow Ellen DeGeneresovej uviedol, že začiatok filmovania je stanovený na leto tohto roku

Na otázku o správach týkajúcich sa realizácie ďalšieho dielu 77-ročný herec odpovedal: „Samozrejme, je to pravda. Bude to zábava, tak ako to bolo pri nakrúcaní všetkých dielov.“ Názov snímky ani termín jej premiéry tvorcovia zatiaľ nezverejnili. Podľa dostupných informácii by film mať opäť režírovať Steven Spielberg.

Ten bol režisérom i všetkých doterajších filmov tejto divácky i komerčne úspešnej série: Indiana Jones a Dobyvatelia stratenej archy (1981), Indiana Jones a Chrám skazy (1984), Indiana Jones a posledná krížová výprava (1989) a Indiana Jones a Kráľovstvo krištáľovej lebky (2008).

Návraty k slávnym postavám

Harrison sa v posledných rokoch vrátil k dvom jeho filmovým postavám. Vesmírneho pašeráka Hana Sola zo série Star Wars opäť stvárnil roku 2015 v siedmej epizóde Hviezdnych vojen. Pred troma rokmi si zas zahral v ďalšom pokračovaní sci-fi filmu Blade Runner 2049, kde stvárnil niekdajšieho príslušníka špeciálnych jednotiek a losangelského policajta.

Herec si tieto návraty užíva. „Keď sa naskytne príležitosť natočiť ďalší film, je to len preto, že ľudí bavil ten predošlý diel. Cítim povinnosť dohliadať na to, aby sme boli tak ambiciózní, ako keď sme natáčali pôvodný diel,““ uviedol pre portál Hollywood Reporter.