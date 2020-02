Klaudia Fiolová

Dnes o 21:19 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Spánkový špecialista: Spať menej ako 6 hodín je choré. Ak sa každú noc budíte, telo vám chce niečo povedať

Ak sa budíte každú jednu noc, telo vám signalizuje, že niečo nie je v poriadku.

Ak sa často budíte v noci, telo vám chce niečo povedať — Foto: Unsplach, upjs.sk

BRATISLAVA 18. februára - Spánok je pre organizmus veľmi dôležitý. Nie nadarmo sa hovorí: v zdravom tele zdravý duch. Ak si vaše telo dostatočne neoddýchne, môžu nastať rôzne psychické, ale aj fyzické komplikácie. Ak má človek problémy so spánkom a budí sa viackrát v noci, telo mu chce niečo povedať a signalizuje, na čo by si mal dávať pozor.

Prečo sa najčastejšie budíme v noci?

Keď sa človek zobudí uprostred noci nevyspaný, má to nejaký dôvod. „Ľudia sa v noci budia pre rôzne príčiny. Buď potrebujú ísť na toaletu, alebo sa im zasekne dýchanie. Sú aj takí, ktorí sa zobudia bez akéhokoľvek zjavného dôvodu. Môžu to byť ženy po menopauze, keď majú hormonálne výkyvy, alebo to môže mať súvis s klimatickými podmienkami,“ vysvetľuje spánkový špecialista, prof. MUDr. Viliam Donič, PhD. Príčiny môžu byť naozaj rôznorodé: psychické, ale aj prostredie vplýva na kvalitu spánku (hluk, príliš teplo, intenzívne svetlo v miestnosti) u žien závisí kvalita spánku od menštruačného cyklu až po spln mesiaca, na ktorý tiež naše telo reaguje.

Ľudia sa budia, aj keď sú v strese alebo ich čaká ťažký deň

Človek by sa mal ráno zobudiť ideálne s pocitom odpočinutia a nemal by sa budiť na budík. Nie vždy však nastáva tento ideálny stav. „Keď sa človek zobudí v noci o 2:00 a potom nevie zaspať, môže to mať viacero príčin. Napríklad psychogénneho pôvodu, keď sa niečoho obáva, alebo je v strese z nadchádzajúceho dňa,“ hovorí profesor Donič. Ak je pôvodom nespavosti práve stres, alebo psychická trauma, úmrtie blízkej osoby a podobne, kvalita spánku sa môže prudko zhoršiť na určitú dobu pokiaľ odozneje. Ak problém so spánkom pretrváva dlhšie ako 3 týždne, je potrebné ho liečiť.

Spánkový špecialista radí, že ak sú ľudia často v strese, a to im spôsobuje nespavosť, mali by trénovať a dbať na psychohygienu.

Ľudia by mali denne spať od 7 do 9 hodín. Kompenzácia cez víkend nie je plnohodnotnou náhradou za celý týždeň, kedy sme sa poriadne nevyspali. Foto: Pexels

Spánok sa nedá dospať cez víkend

Ľudia by podľa profesora Doniča mali denne spať od 7-9 hodín. Ak spia menej ako 6 hodín, vplýva to na ich zdravie. „Keď je skrátený čas spánku v noci, nedá sa to dospať počas dňa. Je to do určitej miery možné kompenzovať, ale nie je to plnohodnotná náhrada. Dajú sa spozorovať zmeny na niektorých fyziologických parametroch. Napríklad sa po nevyspaní zhorší citlivosť na inzulín a to aj u zdravých ľudí, ktorí nemajú cukrovku. A trvá až niekoľko dní, kým sa to dostane do normálu,“ vysvetľuje profesor Donič. Keď niekto nespí poriadne celý týždeň a chcel by to dospať cez víkend, deficit sa už dohnať nedá. Spánok pod 6 hodín a aj spánok dlhší ako 10 hodín sa podľa neho považuje za chorobu, alebo patológiu.

Ľudia by nemali zabúdať ani na ideálnu izbovú teplotu a kvalitu matraca

Na spánok je ideálne, keď znížime teplotu v izbe o 1-2 stupne, nižšie ako tam zvyčajne býva, alebo si dáme teplú sprchu pred spánkom. Telo človeka sa totiž potrebuje v noci ochladiť a znížiť telesnú teplotu v spánku, aby utlmil niektoré procesy. Vtedy ľahšie zaspíme. Ľudia sú citliví nielen na vonkajšie vnemy, ale aj na to, na akom matraci spia. Ten môže byť taktiež príčinou, prečo sa pravidelne v noci zobúdzajú.

„Kým ľudia v mladšom veku sú schopní vyspať sa naozaj na hocičom, ľudia vo vyššom veku sú viac citlivejší na to, na akom matraci spia. Často sa stretávajú s nekvalitnými matracmi počas služobných ciest. Nemali by byť ani veľmi mäkké, ani veľmi tvrdé, a hlavne nie vyležané,“ hovorí spánkový špecialista. Preto, ak nesedí matrac, pôsobí to na spánok rušivo a môže dojsť k podobným vnemom, ako keď sa človek zobudí na hluk z ulice alebo na to, že je v strese.