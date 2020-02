Ľubomíra Somodiová

Chcete na jar pomôcť včelám? Nechajte púpavy na pokoji

Opeľovače sú neoddeliteľnou súčasťou zdravých ekosystémov, napriek tomu ich stále ubúda. Stále však existujú spôsoby, ako im môže každý z nás pomôcť.

Ilustračné foto — Foto: Unsplah/Darius Cotoi, Pixabay/pixel2013

LONDÝN 17. februára - Okrem toho, že púpava má neoceniteľné účinky pre človeka, má nepredstaviteľnú hodnotu aj pre včely a iné opeľovače.

Tým, že svoj trávnik necháte vyrásť trochu dlhší a nebudete ho postrekovať prípravkami proti burine, môžete pomôcť včelám a ďalším miznúcim opeľovačom, tvrdí Britská ekologická spoločnosť.

Na krátko pokosený trávnik neprinesie včelám veľa úžitku. Foto: Unsplach/Petar Tonchev

„Ak chceme naďalej jesť potraviny, ktoré sú závislé od zvieracích opeľovačoch - je ich zhruba tretina - mali by sme sa naučiť, ako mať radi burinu,“ povedala pre portál Return To Now profesorka Jane Memmott, prezidentka spoločnosti. „Keď necháte vyrásť trávnik až po členky, budú mať sedmokrásky, púpavy a ďatelina šancu zakvitnúť," dodala.

Púpavy sú nie len roztomilé, no aj užitočné. Foto: Pixabay/pixel2013

Začiatok a koniec sezóny je kritický

Po tom, čo sa včely v prvé jarné dni prebudia z hibernácie, púpavy sú ich základnou potravou, keďže v tom čase nekvitne veľa iných rastlín v okolí úľov. Opeľovače potrebujú kvitnúce kvety od novembra do februára. Je to práve začiatok a koniec sezóny, keď majú problém s hľadaním potravy.

Ilustračné foto. Foto: Pixabay/PublicDomainPictures

Nevadí, ak nemáte veľký dvor, malý pás neposekanej trávy alebo kvetináč s kvitnúcim kvietkom na balkóne sú spôsoby, ako pomôcť včelám či motýľom v kritickom období. Memmott na záver doplnila, že by nemalo ísť kvety, ktoré vyzerajú ako brmbolec, pretože včely sa tak nedostanú k peľu.