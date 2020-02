TASR

Najlepšími basketbalistami Slovenska sa stali Brodziansky a Bálintová

Pre hráča španielskeho Obradoira je to premiérové víťazstvo v ankete, basketbalistka poľskej Gdyni obhájila prvenstvo spred roka.

Na snímke najlepší basketbalista Slovenska za rok 2019 podľa ankety Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA) Vladimír Brodziansky (Obradoiro CAB - Španielsko) — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 16. februára (TASR) - Víťazmi ankety o najlepších basketbalistov za rok 2019 sa podľa Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA) stali Vladimír Brodziansky a Barbora Bálintová. Pre hráča španielskeho Obradoira je to premiérové víťazstvo v ankete, basketbalistka poľskej Gdyni obhájila prvenstvo spred roka.

Brodziansky sa v ankete objavil prvýkrát a hneď vystúpil na najvyšší stupienok. Rodák z Bojníc má za sebou úspešný rok, má za sebou debut v mužskej reprezentácii a v španielskom Obradoire nepatrí len k najlepším hráčom svojho mužstva, ale aj k najlepším legionárom súťaže. Aktuálne sa snaží s klubom predrať na miestenku zaručujúcu účasť v play off.

„Je to veľká česť sa dostať do spoločnosti hráčov, ktorí v minulosti vyhrali ako bratia Rančíkovci alebo Anton Gavel. Sú to veľkí hráči. Dokázali toho veľa, či už v reprezentácii alebo v kluboch. Som veľmi poctený. Takmer celý rok som bol v Španielsku, v lete som prišiel reprezentovať. Bol to dobrý rok, trochu ma mrzí, že sme nedokázali postúpiť cez Rumunov. Poučíme sa z toho do budúcnosti a bude dobre," zhodnotil pre TASR uplynulý rok Brodziansky.

Bálintovej obhajoba

Bálintová obhájila s dosť výrazným náskokom prvenstvo spred roka. Dvadsaťštyriročná rodáčka z Košíc predĺžila v lete zmluvu s poľskou Arkou Gdyňa. Na jeseň si zahrala s tímom v Eurolige, reprezentantka Slovenska sa medzi európskou elitou nestratila, o čom svedčí druhé miesto v počte asistencií na zápas. Spolu so svojou krajankou Angelikou Slamovou sa nedávno navyše radovali zo zisku Poľského pohára.

„Znamená to pre mňa veľmi veľa. Vyhrala som druhý raz za sebou. Vždy je ťažšie titul obhájiť ako získať ho prvýkrát. Veľmi sa z toho teším. Som vďačná všetkým, ktorí mi k tomuto prvenstvu pomohli. Rok 2019 by som zhodnotila ako veľmi pozitívny a úspešný. Na klubovej úrovni sa nám podarilo s Gdyňou získať bronz. Po dlhých rokoch sme doniesli do klubu medailu. Potom sa mi podarilo podpísať s Gdyňou zmluvu na ďalšiu sezónu. Po zisku tretieho miesta sme cez Botas postúpili do Euroligy, kde máme solídne výsledky. V novej sezóne sme v poľskej lige zatiaľ neprehrali. Dúfam, že nám to vydrží,“ prezradila Bálintová.

Hejková najlepšou trénerkou

V kategórii tréner roka obhájila podľa očakávania prvenstvo Natália Hejková. Kormidelníčka českého ZVVZ USK Praha má za sebou ďalšiu úspešnú sezónu, v Eurolige pridala do svojej už tak bohatej zbierky ďalší cenný kov, tentoraz bronzový. V lige obhájila majstrovský titul. K úspechom má nakročené aj v tomto roku, v lige zatiaľ nenašla premožiteľa a v Eurolige už má istú štvrťfinálovú miestenku.

Na snímke ceny pre najlepšieho basketbalistku a basketbalistu Slovenska za rok 2019 v ankete Slovenskej basketbalovej asociácie Foto: TASR/Pavel Neubauer

Mládežníckym trénerom roka sa stal opäť Marek Jurík z ŠBK Junior Levice, ktorý oslavoval s juniormi a kadetmi titul majstra Slovenska. Talentami roka sa stal Matúš Hronský z americkej Wasatch Academy a Lucia Žilinská z BK ŠKP 08 Banská Bystrica.

Noví členovia siene slávy

V „trojkovom" basketbale sa z prvenstva radovali Jozef Vojtek a Monika Krajčovičová. Najlepším rozhodcom sa stal na základe rozhodnutia komisie rozhodcov SBA Zdenko Tomašovič.

Sieň slávy slovenského basketbalu sa rozšírila o ďalšie štyri mená. V rámci vyhlásenia ankety o najlepšieho basketbalistu roka za rok 2019 do nej pribudli Yvetta Paulovičová-Polláková, Gustáv Hraška, Tibor Vasiľko a in memoriam Valéria Tyrolová.