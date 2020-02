TASR

Dnes o 11:25 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní MS v biatlone: Ivona Fialková po zlomových výsledkoch: Ani neviem, čo sa zmenilo

Aj keď sa skončila iba prvá polovica biatlonových majstrovstiev sveta v talianskej Anterselve, Ivona Fialková ich už teraz môže považovať za svoje zlomové.

Na snímke slovenská biatlonistka Ivona Fialková na trati stíhacích pretekov žien na 10 km — Foto: TASR/Michal Svítok

Anterselva 16. februára (TASR) - Aj keď sa skončila iba prvá polovica biatlonových majstrovstiev sveta v talianskej Anterselve, Ivona Fialková ich už teraz môže považovať za svoje zlomové.

Dve umiestnenia v najlepšej desiatke, pričom v oboch pretekoch to mohlo „vypáliť“ aj na medaily, sú veľkou vzpruhou do ďalšej kariéry a ukážka toho, že dokáže zabojovať s najlepšími.

Hovorí o bode zlomu

Deviatym miestom v piatkovom šprinte zlomila doteraz nie príliš vydarenú sezónu a navyše si vyrovnala najlepší výsledok v kariére. O dva dni neskôr pridala šieste miesto a potvrdila tak skvelú formu.

Na snímke slovenské biatlonistky Ivona Fialková (vpravo) so sestrou Paulínou pred štartom stíhacích pretekov žien na 10 km na majstrovstvách sveta v biatlone v talianskej Anterselve Foto: TASR/Michal Svítok

Na takéto prenikavé výsledky čakala veľmi dlho a tesne po nedeľňajších pretekoch ani sama nevedela vysvetliť, čo sa zmenilo, že prišli práve teraz. „Sama tomu neviem uveriť, neviem, čím o je, čo sa so mnou stalo... Možno, keď sa nad tým poriadne zamyslím, časom prídem na to, čo sa stalo v mojom živote. Napadá ma len to, že mám 25 rokov a to je ten bod zlomu," povedala.

Zlomila to v piatkovom šprinte

Doteraz nedokázala dobré výkony z tréningu pretaviť do pretekov. Ďalej ju však hnala viera, že sa to musí zlomiť. „Bežecké výkony boli vyrovnané, no bolo treba dobre zastrieľať, vždy tomu chýbalo málo. Rany boli tesné, išli na hrany. V celej príprave som išla s Paulínou a ani trénerom nešlo do hlavy, ako to, že počas celej jari, leta, jesene sme vyrovnané a v pretekoch to nejde. Ona je na stupňoch víťazov a ja som 20., 30., 40.. Akoby bola viac pretekársky typ,“ uviedla.

Ivona Fialková pred stíhacími pretekmi žien na 10 km Foto: TASR/Michal Svítok

I. Fialková to zlomila v piatkovom šprinte a pred stíhačkou verila, že s úspechom vo vrecku už bude pokojná. Opak bol pravdou. „Mám 9. miesto a budem si to užívať," hovorila si. „No pred štartom som mala veľký stres. I sestre som hovorila, že sa nejako trasiem, neviem čo mi je a bojím sa.“

Začiatok ako z hororu

Odrazilo sa to hneď na prvej ležke, dva minuté terče boli začiatok ako z hororu, no nakoniec z toho bol finiš ako zo sna. „Teraz už ani neviem, že bola nejaká prvá položka," zasmiala sa. „Ale nie, pofúkol vietor a prestavila som si mieridlá doľava, no zrejme to bolo málo a išlo mi to vpravo.“

Druhú ležku odstrieľala bez chyby, no na úspešný výsledok bolo treba zvládnuť aj dve stojky a tie robili I. Fialkovej dlhodobo problémy. „Celú moju biatlonovú kariéru som mala v streľbe 0-2, 0-3, 0-4 a nie a nie streliť tie stojky. No teraz som to zvládla a nakoniec som bojovala o Top 6, čo som ani nečakala.“

Ivona Fialková na strelnici počas stíhacích pretekoch žien na 10 km Foto: TASR/Michal Svítok

Vytrvalostné preteky pôjde s radosťou

Úspešný šampionát môže ešte vyšperkovať pri ďalších individuálnych štartoch i v štafetách. Najbližšie ju v utorok čakajú vytrvalostné preteky, tie s hromadným štartom sú o týždeň v nedeľu.

„Dnes bol môj cieľ získať body, aby som sa dostala do ‚massu‘. Teraz pôjdu vytrvalostné preteky a v nich sa to môže podariť úplne každému. Už tam pôjdem vážne s radosťou. Je to tu náročné a potrebujem si zajtra oddýchnuť, mám pocit, že ani nevyleziem z postele, budem úplne KO. V ďalšom týždni sa budem ešte snažiť urobiť si radosť, aby som z týchto majstrovstiev odchádzala spokojná," dodala.