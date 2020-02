TASR

Dnes o 11:25 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní MS v biatlone: Otčenáš zachránil stíhačku v stojke. Je rád, že to udržal

Otčenáša teraz čakajú dva voľné dni a po nich štart vytrvalostných pretekov.

Na snímke slovenský biatlonista Martin Otčenáš — Foto: TASR/Michal Svítok

Anterselva 16. februára (TASR) - Martin Otčenáš vystríhal pred nedeľňajším stíhacími pretekmi na MS v biatlone, že na dobrý výsledok treba zvládnuť úvodné ležky, no nakoniec to boli práve tie, ktoré nezvládol. Spravil na nich tri chyby a nenapodobnil tak svoj úspech zo šprintu. Po 26. mieste však hlavu nevešal.

Hlavný dôvod bol, že po nevydarenom úvode ešte dokázal preteky zachrániť a nakoniec sa dostal na body. Vďačil za to streľbe v stoji, keď sklopil všetkých desať terčov. „Celkovo sklamaný nie som, ale sklamala ma tá druhá ležka, pretože som ju nezvládol. Spravil som tam hlúpe chyby, síce aj na tej prvej, ale s jedným minutým terčom by to ešte išlo,“ priznal po pretekoch.

Dúfa, že strelecky sa forma udrží

Do druhej časti išiel s tým, aby úplne nepremárnil dobrú východiskovú pozíciu zo šprintu a nakoniec sa mu to podarilo. „Včera som dosiahol dobrý výsledok, bola to dobrá východisková pozícia a mrzelo ma len tak to zahodiť. Pred stojkami som si preto veril, že to ešte môžem zachrániť. Som rád, že som to udržal na obstojnom mieste.“

Teraz ho čakajú dva voľné dni a po nich štart vytrvalostných pretekov. „Dúfam, že strelecky sa tá forma udrží, hlavne by už nemala prísť žiadna ‚dvojchyba‘. Pred vytrvalostnými pretekmi si musím oddýchnuť, pretože sa to už začína kopiť. Musím sa na to dobre naladiť,“ dodal.