Adele po dlhej dobe opäť na javisku. Zmenená si na kamarátkinej svadbe zaspievala svoj najväčší hit

Video zachytáva moment, keď si Adele zaspievala spoločne so svojou kamarátkou jej najväčší hit.

Adele zaspievala na živo na svadbe jej najväčší hit — Foto: Instagram@adelesp

LONDÝN 17. februára - Speváčkin talent sa nezaprie. Adele dlho nebolo na verjnosti vidno. Médiá sa poslednú dobu zaujímali hlavne o jej vzhľad. Umelkyňa totiž výrazne schudla a to neušlo ani verejnosti. Tentokrát ale prekvapila činom, ktorý predviedla na kamarátkinej svadbe.

Adele miluje hudbu a spev, a to dokázala aj na svadbe

31-ročná speváčka nemá problém spievať kdekoľvek. To dokázala aj na svadbe, na ktorej bola medzi pozvanými hosťami. Jej najlepšia priateľka, Laura Dockrill sa cez víkend vydávala a Adele pri tom v tento dôležitý deň nemohla chýbať. Video, ktoré sa dostalo na verejnosť, zachytáva šťastný moment, keď nevesta spieva spolu s Adele. Obidve ženy sa neskutočne bavili a Adele nemala problém zaspievať naživo jeden z jej najväčších hitov, Rolling In The Deep.

Speváčka vyzerala na svadba úžasne a hlavne spokojne

Podľa fotiek a zverejnených videí na Instagrame je zrejmé, že speváčka okrem toho, že úžasne vyzerá, sa aj naozaj cíti vo svojej koži dobre. A to je to najhlavnejšie.