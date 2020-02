Klaudia Fiolová

Táto fotka pre mňa znamená veľa, priznala Kate o fotke malej Charlotte. Čím je pre ňu tak dôležitá?

Kate Middleton prezradila viac o svojom súkromí a o tom, ako vychováva svoje deti.

Kate sa snaží venovať rodine najviac času — Foto: Instagram@_theroyalsofwindsor_, kensingtonroyal

LONDÝN 17. februára - Kate Middleton už viackrát britským médiám prezradila, že mala veľmi šťastné detstvo a preto chce, aby jej deti zažili to isté. Snaží sa o podobnú výchovu, akú dostala ona a jej súrodenci od rodičov.

Podľa Kate sú v živote dôležité maličkosti

Práve na tie sa treba sústrediť a tešiť sa z nich. „Sme vyťažení a stále sa ženieme za prácou. Niekedy sa stačí pozastaviť nad maličkosťami, pozerať sa na horiaci oheň, alebo si užívať daždivý deň,“ píše portál People o slovách Kate, ktoré povedala v rozhovore. „Pamätám si moje detstvo, ako sme si užívali spoločné prechádzky s rodinou. Chcem, aby aj moje deti zažili takéto jednoduché veci, ktoré ale pomôžu predísť tlaku, ktorý sa nás môže vyvíjať,“ pokračuje vojvodkyňa.

Medzi najobľúbenejšie činnosti Kate patrí práve čas strávený s deťmi vonku, v prírode. Podľa jej slov je to to najlepšie, čo pozitívne ovplyvňuje naše fyzické aj psychické zdravie. Na internete sa objavila rozkošná fotka, kde jej dcéra Charlotte ovoniava kvety. Táto fotka patrí medzi jej najmilšie. „Fotka, na ktorej moja dcéra vonia hyacinty, znamená pre mňa veľa. Ten moment, ktorý zachytáva, je pre mňa ako pre rodiča, veľmi dojemný. Chcem prežívať každý deň takéto krásne momenty so svojou rodinou, aj keď je na to niekedy menej času, popri pracovných povinnostiach,“ napísala vojvodkyňa na Instagram pod fotku.