TASR, Dobré noviny

Dnes o 09:29 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Vlhovej slovenskí fanúšikovia ukázali obrovské srdce: Smútiacej Shiffrinovej poslali krásny odkaz

Petra Vlhová si v slovinskej Kranjskej Gore pripísala už tretí triumf v slalome za sebou. Rovnako ako ona, aj jej fanúšikovia však mysleli na americkú lyžiarku Mikaelu Shiffrinovú, ktorú prednedávnom postihla veľká tragédia.

Odkaz slovenských fanúšikov Mikaele Shiffrinovej — Foto: TASR/Martin Baumann, Instagram/Petra Vlhová

Kranjska Gora 16. februára (TASR) - Petra Vlhová alebo Mikaela Shiffrinová vyhrali už 26 slalomov Svetového pohára alpských lyžiarok za sebou. Slovenka predĺžila sériu v nedeľu v slovinskej Kranjskej Gore, kde ju potiahla aj za svoju veľkú americkú rivalku, ktorá absentuje po rodinnej tragédii.

Séria trvá od 10. januára 2017, keď sa vo Flachau radovala Frida Hansdotterová. Teraz ju takmer prerušila ďalšia Švédka Anna Swennová-Larssonová, no po páde musí vo veku 28 rokov naďalej čakať na premiérový individuálny triumf.

Odkaz slovenských fanúšikov Mikaele Shiffrinovej

Vlhová v Kranjskej Gore bojovala bez svojej najväčšej slalomovej súperky, Mikaely Shiffrinovej, ktorej pred dvomi týždňami náhle zomrel otec Jeff. Krásny odkaz Mikaele venovali aj fanúšikovia slovenskej lyžiarky. Na transparente sa popri americkej vlajke a slovenskom štátnom znaku vynímal nápis „Chýbaš nám, Mikaela". Fotografiu zverejnila na svojom profile na Instagrame Vlhová.

Odkaz fanúšikov Petry Vlhovej pre americkú lyžiarku Mikaelu Shiffrinovú Foto: Instagram/Petra Vlhová

Veľká smola Anny Swennovej-Larssonovej

Vlhovej šliapala Swennová-Larssonová na päty aj v predchádzajúcej súťaži vo Flachau, kde za ňou zaostala len o desatinu sekundy. Ďalší smolný okamih v jej kariére prišiel po tom, ako jej v druhom kole namerali na treťom medzičase suverénny náskok 1,17 sekundy. Vlani vo Flachau stratila pódiové umiestnenie, keď ju tiež diskvalifikovali v druhom kole.

Vlhová sa do jej situácie vedela vcítiť, niečo podobné sa jej prihodilo v úvodnom tohtosezónnom slalome v Levi: „Išla som na hranici mojich možností, to je jediná cesta k víťazstvu. Anna bola rýchla, keby sa dostala do cieľa, zvíťazila by ona. Na konci mi prialo šťastie, ale v športe ho niekedy potrebujete. Na jednej strane ma teší víťazstvo, na druhej som smutná aj za Annu.“

Vyhrala tretí slalom za sebou

Dvadsaťštyriročná slovenská reprezentantka vyhrala tretí slalom za sebou, okrem Shiffrinovej sa jej to podarilo ako prvej od Rakúšanky Marlies Raichovej (rod. Schildovej) medzi novembrom 2011 a januárom 2012: „Neviem, prečo je to tak, proste sa mi darí. Môj tím pre mňa robí všetko, aby bol každý detail stopercentný. Stále trénujeme, nechodím ani domov, som v zahraničí, na cestovaní sme ušetrili mnoho času. Zmenila som veľa vecí a asi sa to vyplatilo.“

Na snímke slovenská slalomárka Petra Vlhová pózuje so slovenskými fanúšikmi po víťazstve v slalome žien Svetového pohára v slovinskej Kranjskej Gore Foto: TASR/Martin Baumann

V rámci 26 slalomov sa Vlhová radovala v siedmich. „Je to veľmi dôležité víťazstvo. Bol to ťažký deň, ráno sme na rozjazdení začali naozaj dobre, ale v prvom kole sa vyskytol problém. Stratili sme všetok cit s traťou. Medzi kolami sme museli všetko napraviť a je z toho jeden z najlepších výsledkov za moje štyri roky,“ vyhlásil taliansky tréner Livio Magoni, ktorý s prvým kolom nebol vonkoncom spokojný.

Jeho zverenka po ňom figurovala na štvrtej priečke: „Povedal som jej, že nemôže ísť takto, lebo to neprospeje jej obrazu. Nabádal som ju, aby ukázala ľuďom, ako vie lyžovať.“

Shiffrinová jej chýba

Na rozdiel od Záhrebu a Flachau bojovala Vlhová v Kranjskej Gore bez svojej najväčšej slalomovej súperky. „Jasné, že mi chýba. Viem, že keby tu bola, opäť by sme mali obrovský súboj medzi sebou. Veľmi ma mrzí, prečo tu nie je, a čo sa stalo. Verím, že sa čoskoro vráti, ale chápem ju, že prežíva najťažšie chvíle vo svojom živote. Neviem a ani si nechcem predstavovať, čo prežíva. Dúfam, že sa z toho čoskoro dostane. Myslím si, že spravila dobré rozhodnutie, keď zostala doma. Nech zostane doma s rodinou, tá je základ, všetky glóbusy a všetok šport sú úplne nepodstatné v tejto chvíli," povedala Vlhová.

Na snímke slovenská slalomárka Petra Vlhová oslavuje víťazstvo Foto: TASR/Martin Baumann

Pri neúčasti Shiffrinovej sa o dvadsať bodov dostala na čelo hodnotenia disciplíny, v celkovom poradí SP je na tretej pozícii. K druhej Talianke Federice Brignoneovej, ktorá nedokončila nedeľnú súťaž, sa priblížila na 41 bodov, za vedúcou Shiffrinovou zaostáva o 154, keď za víkend skresala manko o 180 bodov.

Ďalšie preteky v Crans Montane

Pokračuje hneď v Crans Montane, kde sú od 21. do 23. februára na programe zjazdy a alpská kombinácia. Točivé súťaže sa najbližšie uskutočnia začiatkom marca v Ofterschwangu, potom ešte v Are a vo finále SP v Cortine d‘Ampezzo.

„Boli sme nachystaní na prechod z rýchlostných disciplín, dobre sme si zatrénovali. Už v sobotu sme išli na víťazstvo, v nedeľu sme ho dosiahli. Dva dni budeme trénovať v Bergame slalom a paralelný slalom, potom pôjdeme do Crans Montany,“ dodal Magoni.

Jeho prácu si vysoko cení aj finančný manažér tímu Igor Vlha. Dúfa, že tím, ktorý vybudoval okolo svojej dcéry, udrží pohromade minimálne dovtedy, kým sa Vlhová „nestane najlepšou lyžiarkou na svete“. V nedeľu sa k tomuto cieľu opäť priblížila.