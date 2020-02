TASR

Jarné prázdniny ako prví absolvujú žiaci na západnom Slovensku

Voľno od pondelka do piatka 21. februára absolvujú žiaci z Bratislavského, Nitrianskeho a Trnavského kraja.

Ilustračné foto — Foto: TASR/Henrich Mišovič

Bratislava 17. februára (TASR) – Týždenné jarné prázdniny si ako prví v školskom roku 2019/2020 užijú žiaci základných a stredných škôl na západnom Slovensku. Voľno od pondelka do piatka 21. februára absolvujú žiaci z Bratislavského, Nitrianskeho a Trnavského kraja.

„Týždeň voľna je už tradične rozdelený podľa krajov na tri termíny,“ priblížilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Žiaci zo západného Slovenska sa do školských lavíc opäť vrátia v pondelok 24. februára.

Po západe stred a východ

Od 24. do 28. februára si užijú jarné prázdniny žiaci v Banskobystrickom, Žilinskom a Trenčianskom kraji. Školské vyučovanie sa im opäť začne v pondelok 2. marca.

Ako posledných čakajú prázdniny školákov na východe Slovenska v Košickom a Prešovskom kraji, ktorí si oddýchnu od školy v termíne od 2. do 6. marca. Vyučovací proces sa im začne v pondelok 9. marca.

Predposledným voľnom pred letom budú veľkonočné prázdniny

Predposledným voľnom pre školákov pred letom budú veľkonočné prázdniny. Školáci budú oddychovať od 9. do 14. apríla, do školských lavíc sa vrátia opäť v stredu 15. apríla. Odmenou za celoročné úsilie budú pre školákov dva mesiace voľna počas leta. Od školských povinností si oddýchnu od 1. júla do 31. augusta. Školský rok 2020/2021 sa začne 2. septembra.

Harmonogram prázdnin zverejňuje na svojej stránke www.minedu.sk Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.