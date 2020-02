TASR

Dnes o 16:50 čítanie na minútu 0 zdieľaní Biatlon: Otčenáš v stíhačke na 26. mieste: Sklamala ma druhá ležka.

Francúzsky biatlonista Emilien Jacquelin sa stal majstrom sveta v stíhacích pretekoch. V nedeľných pretekoch v Anterselve zdolal Nóra Johannesa Thingnesa Böa o 0,4 sekundy, tretí bol Rus Alexander Loginov (+23,9).

Martin Otčenáš — Foto: TASR/Michal Svítok

Anterselva 16. februára (TASR) - Francúzsky biatlonista Emilien Jacquelin sa stal majstrom sveta v stíhacích pretekoch. V nedeľných pretekoch v Anterselve zdolal Nóra Johannesa Thingnesa Böa o 0,4 sekundy, tretí bol Rus Alexander Loginov (+23,9).

Slovenský reprezentant Martin Otčenáš finišoval na 26. mieste s mankom 3:05,7 minúty. Jeho krajanovi Šimonovi Bartkovi preteky nevyšli, na strelnici minul dovedna osem terčov a skončil na 57. mieste.

Dvadsaťštyriročný Jacquellin získal prvú zlatú medailu na MS a premiérovu v individuálnej súťaži v seniorskej kariére. Pred dvoma rokmi bol na ME členom striebornej štafety. K triumfu mu pomohla najmä skvelá streľbe, keď ako jediný v prvej desiatke zložil terče. Okrem neho sa to poradilo už iba Rakúšanovi Simonovi Ederovi, ten však skončil až na 12. mieste.

Otčenáš prišiel o lepšie umiestnenie v prvej polovici, keď pokazil najmä druhú položku, po ktorej musel na dva trestné okruhy, Napriek tomu, že sa mu nepodarilo nadviazať na sobotné 13. miesto, hlavu nevešal.

„Celkovo sklamaný nie som, ale som sklamaný z tej druhej ležky, pretože som ju nezvládol. Spravil som tam hlúpe chyby, síce aj na tej prvej, ale s jedným minutým terčom by to ešte išlo. Za stojky som rád, to ma udržalo na obstojnom mieste. V závere som to chcel ešte zachrániť a skončiť čo najlepšie,“povedal Otčenáš po pretekoch.

Ako prvý vyštartoval Loginov so sedemsekundovým náskokom pred Quentinom Fillonom Mailletom. Otčenáš vyrazil z trinásteho miesta, no pred úvodnou položkou klesol na 22. miesto. Na úvodnej ležke raz netrafil. Na tej vybuchol Fillonom Maillet, ktorý trafil iba jeden terč a zaradil sa až do druhej desiatky, Loginov bol bezchybný a držal si pohodlný náskok na čele.

Otčenáš sa pred druhou návštevou strelnice pohyboval okolo 25. miesta, no nádej na dobré umiestenie pochovala druhá ležka, na ktorej dvakrát minul a klesol na 34. pozíciu. V druhej polovici pretekov na čele bojovali Loginov s Fourcadeom, na prvej stojke však Francúz raz zaváhal, postupne nabral 24-sekundové manko a klesol na 4. miesto. Loginova stíhali J. T. Bö a Jacquelin, no s výraznou stratou cez desať sekúnd. Otčenášovi síce vyšla stojka bez chyby, no stále sa pohyboval v tretej desiatke.

Kľúčovým momentom sa stala štvrtá streľba. Dovtedajší suverén Loginov raz minul, to využili J.T. Bö a Jacquelin a odsunuli Rusa na tretie miesto. Posledný kilometer strávili Bö a Jacquelin bok po boku, Nór tesne viedol, no nemal dostatok síl na únik, taktický záver napokon lepšie zvládol Jacquelin, ktorý predbehol Böa a získal prvé zlato v kariére. Otčenáš na druhej stojke nespravil chybu a do cieľa dobehol na 26. priečke.