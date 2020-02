TASR

Fialkovú k životnému úspechu vyburcoval v závere Bajčičák: Tak som zapla turbo.

Ivona Fialková dosiahla v nedeľňajšej stíhačke na majstrovstvách sveta najlepší výsledok svojej kariéry, no až do samého záveru netušila, že bojuje o umiestnenie v Top 6.

Ilustračné foto. — Foto: TASR - Michal Svítok

Anterselva 16. februára (TASR) - Ivona Fialková dosiahla v nedeľňajšej stíhačke na majstrovstvách sveta najlepší výsledok svojej kariéry, no až do samého záveru netušila, že bojuje o umiestnenie v Top 6. V poslednom kole chcela ísť na istotu, no potom jej bežecký tréner Martin Bajčičák povedal, o čo ešte bojuje a zapla naplno.

Mladšia so sestier Fialkových vyrazila z poslednej streleckej položky na trať ako ôsma a pár sekúnd pred ňou boli ešte Nemka Franziska Preussová a Rakúšanka Lisa Theresa Hauserová. „Myslela som si, že som okolo desiatky a že si pôjdem po nejaké body, aby som sa dostala do massu. Až keď mi v poslednom kole Bajčo kričí, že ešte to nemám vzdávať, že ona je šiesta. A ja si hovorím: "čo šiesta, tak ešte zapnem turbo."

Turbo nakoniec zabralo, Fialková v záverečnom kole zdolala obe súperky a finišovala na výbornom 6. mieste. Tým o tri priečky posunula svoje umiestnenie z piatkového šprintu. „Ani neviem, koľko pulzov som mala v tom poslednom kole, ale určite to budú moje maximálne hodnoty."

Po pretekoch z nej sálala obrovská eufória. Pred MS si ani nemyslela, že sa dostane dvakrát do najlepšej desiatky. „Mne to ešte ani nedochádza. To 9. miesto bolo také „wow", vyrovnala som si maximum, dala som Top 10... Ale už pred sezónou po dobrej príprave som si prijala preniknúť do najlepšej šestky, no že to príde práve na MS, tak to už ani nemohlo vypáliť lepšie,“ povedala s veľkým úsmevom na perách.