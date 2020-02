TASR

Dnes o 13:28 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní NHL: Prvý klub z juhovýchodu USA bude v roku 2021 hostiť zápas pod holým nebom

Tím hokejovej NHL Carolina Hurricanes bude v rámci Stadium Series hostiť v roku 2021 zápas pod holým nebom.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/AP

New York 16. februára (TASR) - Tím hokejovej NHL Carolina Hurricanes bude v rámci Stadium Series hostiť v roku 2021 zápas pod holým nebom. Stretnutie sa uskutoční 20. februára na štadióne Cartera-Finleya v Raleigh. Súper Hurricanes bude známy neskôr.

Carolina nastúpi pod holým nebom prvýkrát, bude to 12. zápas v rámci Stadium Series a celkovo 32. „outdoorový" duel v histórii profiligy. „Sme hrdí na to, že sa staneme prvým klubu z juhovýchodu USA, ktorý usporiada zápas pod holým nebom. Spravíme všetko pre to, aby bolo k dispozícii čo najviac sedadiel, pretože záujem o zápas bude určite veľký," uviedol podľa nhl.com majiteľ Hurricanes Tom Dundon.