Biatlon: Zlatý Loginov sa nezbavil dopingového tieňa: „Nemá tu právo byť," znejú hlasy

Víťazi ruský biatlonista Alexandr Loginov, Francúz Quentin Fillon Maillet, Francúz Martin Fourcade . — Foto: TASR/AP

Anterselva 16. februára (TASR) - „Nemá právo tu byť“ či "jeho víťazstvo má čudnú pachuť", i také hlasy z radov popredných biatlonistov bolo počuť po prekvapujúcom víťazstve Alexandra Loginova v šprinte na majstrovstvách sveta v Anterselve. Dvadsaťosemročný Rus zdolal v sobotu favoritov z Francúzska i Nórska a získal svoje prvé zlato zo svetových šampionátov. Obdiv od kolegov však nie.

Loginov je totiž bývalý dopingový hriešnik a veľa súperov mu to nevie zabudnúť. V novembri 2013 mu našli v tele zakázané EPO, anulovali mu výsledky a dostal dvojročný trest s platnosťou do novembra 2016. Ten si odpykal a v sezóne 2016/2017 sa vrátil do kolotoča Svetového pohára, no tieň dopingového hriešnika nad ním visí doteraz.

V sobotu vyhral s čistou streľbou pred Francúzmi Quentinom Fillonom Mailletom (1. chyba, +6,5 s) a Martinom Fourcadeom (0, +19,5). Štvrté a piate miesto obsadili nórski bratia Tarjei (0, +22,5) a Johannes Thingnes Bö (1, +23,9).

Jeho najväčším kritikom je už dlhodobo práve M. Fourcade. Pred dvomi rokmi v Hochfilzene, keď Rusi získali bronz v mix štafete a Francúzi boli strieborní, M. Fourcade na protest proti Loginovovi odišiel z medailového ceremoniálu.

V sobotu si obaja sadli spoločne za stôl počas tradičnej tlačovej konferencie s medailistami a podali si ruky. Od Francúza to bol ústretový krok. „Keď príde na otázky o dopingu, všetci odo mňa očakávajú, že sa vyjadrím. Každý vie, ako je táto téma pre mňa dôležitá a ako je pre mňa bolestivá. No tu v Anterselve máme krásne MS a mali by sme sa koncentrovať na športovú stránku," povedal.

Pretekári neskrývali výhrady

Ostatní pretekári však svoje výhrady neskrývali. „Jeho víťazstvo má divnú pachuť, keďže už bol potrestaný za EPO a teraz má zase formu, ako z tých čias," citovala agentúra DPA nemeckého biatlonistu Arnda Peiffera. „Aj keď sa to nehovorí ľahko, dúfam, že je čistý," dodal. Najtvrdší postoj zaujal Tarjei Bö. „“Nemá právo tu byť. S jeho minulosťou, ktorú všetci poznáme, a so slabšími výkonmi, ktoré túto sezónu ukazoval, je trochu divné, že vyhral," uviedol pre portál nrk.no.

Loginov sa často vyhýba médiám, aj po zisku zlata ich ignoroval v mixzóne, no na tlačovej konferencii nechýbal. Po úvodných otázkach moderátora na preteky sa k slovu dostali žurnalisti a zasypali ho otázkami o dopingu.

„Neviem to presne, ale túto sezónu ma kontrolovali už 12 až 16-krát. Nedávno sme sa s manželkou presťahovali do väčšieho apartmánu a každý, kto má záujem, je vítaný a môže si pozrieť moju dennú rutinu, aby videl, že nerobím nič ilegálne. O nórskej kritike som nepočul, ale som otvorený rozprávať sa," odkázal kritikom.