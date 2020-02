TASR

Dnes o 12:56 čítanie na minútu 0 zdieľaní Bratislava: V budúcom týždni by mali spustiť premávku električiek do Dúbravky

V Bratislave by mali v budúcom týždni začať jazdiť električky po zrekonštruovanej časti Karlovesko-dúbravskej radiály až do mestskej časti Dúbravka.

Ilustračná foto. — Foto: TASR/ Pavol Zachar

Bratislava 16. februára (TASR) – V Bratislave by mali v budúcom týždni začať jazdiť električky po zrekonštruovanej časti Karlovesko-dúbravskej radiály až do mestskej časti Dúbravka. Predpokladá to hlavné mesto i Dopravný podnik Bratislava (DPB) presný termín spustenia premávky však zatiaľ neuviedli.

Hovorca hlavného mesta Peter Bubla pre TASR uviedol, že administratívny proces, nevyhnutný na obnovenie električkovej dopravy do Dúbravky, pokračuje tak, že by električka do tejto bratislavskej mestskej časti mala byť spustená v týždni po 17. februári. „Predbežne to vyzerá ku koncu 8. týždňa. Dátum ešte určite spresníme,“ povedal pre TASR Bubla.

DPB presný termín spustenia električiek až do Dúbravky zatiaľ nepozná, potvrdil však, že by to malo byť v týždni od 17. februára. „DPB je na spustenie premávky električiek do Dúbravky plne pripravený,“ deklaruje dopravca.

Električky od 19. decembra 2019 premávajú zatiaľ po časti zmodernizovanej Karlovesko-dúbravskej radiály iba po obratisko Kútiky v Karlovej Vsi. V rámci stavebných prác sa doteraz zrealizovali dve etapy, a to od zastávky Molecova po obratisko Kútiky a od obratiska po Záluhy (Damborského).

Spor so zástupcami vlastníkov doteraz bránil spusteniu premávky

Spor so zástupcami vlastníkov pozemkov pod elektrickou stanicou – meniarňou Dolné Krčace - doteraz bránil spusteniu premávky električiek až do Dúbravky. Mestu sa však po dvoch neodkladných opatreniach súdu podarilo dostať do elektrickej stanice a zrealizovať v nej nevyhnutné úpravy.

Od začiatku mája je naplánovaná najťažšia etapa modernizácie karloveskej radiály, ktorá má trvať do septembra 2020. Modernizovať sa má najdlhší a najhlavnejší úsek trate od tunela po Molecovu.

Dlhoočakávaná rekonštrukcia Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály za 65,1 milióna eur s DPH sa začala 22. júna 2019. Realizuje ju vysúťažené konzorcium firiem DK Radiála.