SACKA odporúča ľuďom, ktorí chcú vycestovať, aby nepodliehali zbytočnej panike pre koronavírus

Bratislava 15. februára (TASR) – Situácia okolo koronavírusu sa mení každým dňom. Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA) však verí, že sa situácia upokojí a dovolenkári budú môcť nerušene naplniť svoje cestovateľské plány. Napriek závažnosti situácie odporúča nepodliehať zbytočnej panike.

SACKA zaznamenáva zvýšené obavy zo strany cestujúcich, podľa Jany Varinskej z asociácie však ide o prirodzenú reakciu. Dôležité je, do akého cieľa má cestovateľ namierené. „V tomto čase máme dovolenkujúcich napríklad v Thajsku a ich spätná väzba nenaznačuje žiadny dôvod, prečo by nemali klienti do tohto dovolenkového raja cestovať,“priblížila.

Manažér pre vzťahy s verejnosťou cestovnej kancelárie Pelikán Jozef Rybár je rovnako presvedčený, že obľúbené destinácie Slovákov mimo Číny sú aj vzhľadom na prijaté preventívne opatrenia bezpečné ako predtým. „Z času na čas sa stretávame i s pár extrémnymi situáciami, keď sa ľudia boja cestovať napríklad do Francúzska alebo Spojených štátov, čo považujeme za naozaj prehnané," podotkol Rybár.

Dôležitou skutočnosťou je aj to, v akom termíne majú klienti zakúpený zájazd. Z pohľadu poznávacích zájazdov sa totiž Čína ponúka najskôr na marcové až aprílové termíny. To je podľa asociácie dostatočne veľký priestor na rozhodnutie.

V tejto situácii sú podľa Varinskej cestovné kancelárie ústretové. Ponúkajú prerezervovanie dovolenkových cieľov alebo odkláňajú klientov cez iné prestupové miesta. „Letecké spoločnosti, ktoré zrušili lety do Pekingu a okolia, ponúkajú klientom vrátenie peňazí alebo využitie peňažných prostriedkov na nákup novej letenky," dodala.

Rybár poznamenal, že cestovná kancelária len do konca februára na slovenskom trhu eviduje približne 400 klientov s letenkami dotknutých čínskych aeroliniek. Väčšina ich zákazníkov si vyberá práve storno "čínskej" letenky a následne kúpu novej.

Cestovné kancelárie podľa Varinskej hľadajú riešenia pre klientov so zakúpeným zájazdom do Číny. Zároveň však upozornila, že pokiaľ ministerstvo zahraničných vecí nevydá zákaz cestovania a cestovná kancelária vie klientovi zabezpečiť cestu a služby, aké si objednal, nemá v zmysle platného zákona o zájazdoch klient nárok na vrátenie peňazí.