Sereď remizovala s Ružomberkom. Trenčín zdolal Michalovce

Ilustračná foto — Foto: TASR /Henrich Mišovič

Zlaté Moravce 15. februára (TASR) -V Zlatých Moravciach sa hralo od začiatku vyrovnané stretnutie. V 15. minúte sa Takáč predral na hranicu malého vápna, jeho strelu však Michalík odvrátil na roh. V 20. minúte Takáč prihral Mojžišovi, ktorého dobre mierenú strelu Kanurič vytesnil nad brvno. V 22. minúte sa v dobrej pozícii ocitol Jarovič, jeho hlavička trafila iba jedného z obrancov hostí.

Do vedenia išiel Ružomberok v 23. minúte. Twardzik odohral z 25 metrov priamy kop a na prekvapenie všetkých lopta skončila v pravom dolnom kúte Kanuričovej brány. V 35. minúte sa dostal do gólovej koncovky opäť Jarovič, ktorého Krajčirík vychytal. V 42. minúte sa po druhej žltej karte porúčal hosťujúci Mojžiš. V závere prvého dejstva sa dvakrát dostal do koncovky Jarovič, ani v jednom prípade však loptu nepretlačil do brány. V nadstavenom čase prvého dejstva nevyužil príležitosť Morong.

Po zmene strán to boli domáci, ktorí začali presilovku nátlakovo. Vyrovnanie priniesla 52. minúta, Iván rozohral štandardnú situáciu. Z pravej strany sa k lopte dostal Morong a zblízka prekonal Krajčiríka. Po hodine hry Dabó centrom našiel Jaroviča, ktorého hlavička len tesne minula cieľ.

V 69. minúte sa skóre menilo, keď sa zblízka presadil Gerec. Od tohto momentu domáci vrhli všetky sily do útoku, ale strelecké príležitosti dlho neprichádzali. V hektickom závere vyrovnanie priniesla tretia minúta nadstaveného času, keď sa gólovo presadil domáci žolík Vuk.