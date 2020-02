TASR

HK Poprad získal obrancu Chovana z Detvy

Martin Chovan. — Foto: TASR/Henrich Mišovič

Poprad 15. februára (TASR) - Tipsportligový klub HK Poprad angažoval 33-ročného obrancu Martina Chovana. Už bývalý zadák Detvy podpísal s "kamzíkmi" zmluvu do konca sezóny 2019/2020. Informovala o tom oficiálna stránka popradského klubu.

„Podľa bodov už bolo jasné, že Detva nemôže postúpiť do play off a ani spadnúť na 13. miesto. Musel som sa dohodnúť s majiteľom Detvy Róbertom Ľuptákom, ktorý prestup schválil a umožnil mi predĺžiť si sezónu," uviedol Chovan, ktorý reprezentoval SR aj na nedávnom Kaufland Cupe. „Snom každého hráča je hrať MS za reprezentáciu, ja nie som výnimka. Ak príde nominácia do prípravy, poteší ma to, ale teraz je dôležité odvádzať čo najlepšie výkony v Poprade."

Defenzíva „kamzíkov“ zaznamenala v nedávnom období dve straty. Slovinec Aleksandar Magovac zamieril do Nových Zámkov, skúsený obranca Štefan Fabian dohrá sezónu v Spišskej Novej Vsi.

Popradský klub angažovaním Chovana potvrdil ambíciu vstúpiť do vyraďovacích bojov so širokým kádrom. „Naskytla sa možnosť získať kvalitného obrancu, ktorý je navyše pravák. Chceli sme doplniť káder, pretože nás čakajú náročné zápasy v krátkom slede, ktoré budú stáť dosť síl a preto je dôležité mať široký káder,” uviedol riaditeľ klubu Ľudovít Jurinyi.