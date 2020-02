TASR

Slováci majú v prioritách v boji proti zmene klímy jasno. Pozrite si výsledok prieskumu

Ilustrančé foto. — Foto: TASR/AP

Bratislava 15. februára (TASR) - Najvyššou prioritou v Európskom ekologickom dohovore a v boji proti zmene klímy by mal byť boj proti plastovému odpadu a líderstvo v problematike používania jednorazových plastov. Tvrdí to 50 percent Slovákov. Vyplýva to z prieskumu Európskej komisie Eurobarometer z jesene minulého roka.

Druhou prioritou by podľa 41 percent Slovákov mala byť podpora farmárov v Európskej únii (EÚ), aby dostávali spravodlivú odmenu a poskytovali tak cenovo dostupné a bezpečné potraviny. Katarína Javornická z agentúry Kantar priblížila, že na úrovni ostatných obyvateľov EÚ mala táto stratégia „mierne nižšiu podporu“, a to 37 percent.

„Veľký nesúlad sme zaznamenali v otázke rozvoja využívania energie z obnoviteľných zdrojov, ktorú podporilo 35 percent respondentov na Slovensku a nadpolovičná väčšina v EÚ," uviedla Javornická.

Na znižovaní spotreby energie a podpore „obehového hospodárstva“ sa zhodla jedna tretina Slovákov i obyvateľov EÚ.

Nasleduje potom ochrana biodiverzity či kroky smerujúce k snahe o nulové znečistenie. „Mierne vyššiu podporu ako vo zvyšku EÚ má na Slovensku myšlienka zavedenia dane na produkty dovážané z tretích krajín, ktoré majú nižšie štandardy týkajúce sa politiky v oblasti klímy,“ povedala Javornická.

Na poslednom mieste s 23 percentami sú opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa EÚ stala do roku 2050 uhlíkovo neutrálnou znížením účinkov emisií skleníkových plynov na nulu.