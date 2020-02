TASR, Dobré noviny

Skvelá Vlhová druhá v obrovskom slalome v Slovinsku. Vyhrala 18-ročná Novozélanďanka

Petra Vlhová po druhom kole pretekov Svetového pohára obrovského slalomu žien v slovinskom lyžiarskom stredisku Kranjska Gora obsadila druhé miesto.

Na snímke slovenská lyžiarka Petra Vlhová v 1.kole obrovského slalomu žien Svetového pohára alpských lyžiarok v slovinskom lyžiarskom stredisku Kranjska Gora. — Foto: TASR/Martin Baumann

KRANJSKA GORA 15. februára - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová si na svoje konto pripísala skvelé druhé miesto z obrovského slalomu v Kranjskej Gore. V druhom kole dosiahla tretí najlepší čas.

Nestačila na mladú Novozélanďanku Alice Robinsonovú. Vlhovú predbehla o 34 stotín sekundy .

Tretie miesto obsadili s odstupom 1,59 sekundy spoločne domáca Meta Hrovatová a Švajčiarka Wendy Holdenerová.

Vlhová bola po druhom kole mierne sklamaná. „Samozrejme, mrzí ma, že som si neudržala pozíciu. Ja jazdím na víťazstva. Alice ale bola dnes lepšia. Aj v tom prvom kole urobila obrovskú chybu, len preto bola druhá. Dala ale nádhernú jazdu. Získala som nejaké body do celkového poradia, ja to ale vôbec neriešim. Druhé miesto v obráku je skvelé. Hoci, keď je človek po prvom kole na prvom mieste, chce to potvrdiť. Bohužiaľ, aj to je šport. Robila som všetko preto, aby som uspela. Prvú strminu som nešla až tak najlepšie. Snažila som sa potom ísť na maximum, ale nestačilo to," povedala Vlhová pre RTVS.

Druhé kolo mal na starosti švajčiarsky tréner Alois Prenn a postavil rytmickejšiu a otvorenejšiu trať. Tá bola pripravená výborne a jej kvalita vydržala až do konca. Brignoneová na nej urobila viacero chýb a stratila šancu zabojovať o pódium. Robinsonová išla výborne, a hoci sa opäť nevyhla jednej chybe, išla suverénne do vedenia o priepastných 1,59 sekundy. Vlhová išla síce bez chyby a presvedčivo, ale na hladký štýl Robinsonovej to v sobotu mohlo stačiť len v prípade výraznejšieho zaváhania jej súperky.